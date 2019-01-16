Региональные операторы по обращению с ТКО приступают к сезонной работе со специфическим новогодним мусором. На Урале живые ели остаются коммунальными отходами, их утилизация - исключение из правил.

- Транспортирование и дальнейшее обращение с елками осуществляется как с крупногабаритными отходами, - говорит заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. - Не нужно бросать их под окнами домов и во дворах. Во избежание порчи оборудования не следует также пытаться затолкать ели в мусорные контейнеры. Для крупногабаритных ТКО на контейнерных площадках есть специальные отсеки. При отсутствии последних складирование елок допускается рядом с мусорными баками.

Судьба елей, которые перед Новым годом продавались по 500-1000 рублей за погонный метр, - вывоз на мусорный полигон. Утилизировать планируют лишь самое дорогое новогоднее дерево на Среднем Урале - 21-метровую елку, установленную в ледовом городке в Екатеринбурге. В целом на праздничное убранство центральной площади города потратили 23 миллиона рублей, из которых полтора миллиона - на гирлянды.

- После закрытия ледового городка елки сдадут в специальное место, где их утилизируют. А остатки деревьев после утилизации пойдут на что-то полезное. Мы работаем в экологичном режиме, - заверила начальник екатеринбургского управления культуры Татьяна Ярошевская.

Напомним, в этом году мэрия "вернулась к природе" и заменила натуральной елью искусственную. По словам директора городских мероприятий Ильи Маркова, за десять лет конус, укутанный в светодиодное полотно, утратил презентабельность: каркас-то цел, но часть светодиодов вышла из строя, да и морально устарела. Как заявил Марков, конструкция нуждается в модернизации и цена вопроса - десятки миллионов рублей. Выбор между живым деревом или металлоконструкцией на следующий Новый год пока не сделан, опрос горожан за искусственную или настоящую елку дал подозрительно ровный результат - 50 на 50.

А как у соседей?

В Челябинске услуга утилизации елок платная, за 200 рублей можно вызвать специальную машину. В прошлом году горожане сдали около ста деревьев, в нынешнем экоактивисты ожидают повышения спроса на порядок.

В Тюмени в этом году такую акцию проводить не станут: деревья никому не нужны (в прошлом году часть деревьев отвозили фермерам, часть - в зоопарк). Экологи рекомендуют землякам утилизировать живые деревья самостоятельно: ветки - в печь, хвою - в компост, а если нет своего загородного дома или участка, ищите знакомых садоводов.

А вот в Москве новогодние деревья уже много лет перерабатывают в щепу, которая используется для компоста, производства почвогрунтов в вольерах и так далее, сейчас в столице открыто 473 пункта сбора елок. А в Самаре коммунальщики взяли на вооружение мобильные дробильные установки - измельчители древесины, которые превращают деревья в опилки прямо на контейнерных площадках для мусора. Летом эти же дробилки загружены работой в период обрезки деревьев.