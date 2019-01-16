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16.01.2019 19:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Полиграф от коррупции

В УрФО чиновники проходят проверку на детекторе лжи
Текст: Анатолий Меньшиков (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №7766 (8)
Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой сообщил, что накануне Нового года выполнил данное летом обещание: первым среди чиновников муниципалитета прошел проверку на детекторе лжи.

Отметим, что одновременно Вадим Шумков, в недавнем прошлом экс-заместитель губернатора Тюменской области, а ныне исполняющий обязанности главы Зауралья, также распорядился составить список "коррупционно опасных должностей", в первую очередь связанных с госзакупками, и предложить специалистам, занимающим их, пройти обследование на полиграфе.

Губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова еще пару лет назад предложила использовать психофизиологические методы для испытания госслужащих на честность. Ее поддержала окружная комиссия по противодействию коррупции, а затем - после серьезной дискуссии и опроса чиновников - и большинство членов Общественной палаты региона. Однако дальше слов дело не шло. Только Сургутский район решился на эксперимент. Дорогостоящий прибор приобретен по инициативе самого Андрея Трубецкого.

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Полгода назад он публично предупредил, что начальникам департаментов, управлений и отделов администрации, а также директорам муниципальных предприятий следует готовиться к обследованию.

- А чего бояться? Если человеку есть о чем переживать, то это поможет ему принять правильное решение. Мне вот опасаться нечего, я первым пройду тестирование, - заявил тогда глава.

По словам исполняющего обязанности отдела информационной политики и аналитической работы администрации района Эдуарда Куликова, у специалиста, анализировавшего результаты тестирования Трубецкого, вопросов касательно искренности ответов испытуемого не возникло.

- Проходить через полиграф либо отказаться - каждый ответственный сотрудник волен принять любое решение. Вне зависимости от результата правовых последствий, например увольнения со службы, для него не наступит, - подчеркивает Куликов. - Пока это эксперимент, своеобразное моральное испытание, не более того.

В таком же ракурсе оценивают перспективы в правительстве Курганской области: предстоящее тестирование для подчиненных - дело сугубо добровольное. Оговорки понятны, ведь использование полиграфического оборудования в органах исполнительной власти юридически никак не закреплено.

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