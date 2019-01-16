Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой сообщил, что накануне Нового года выполнил данное летом обещание: первым среди чиновников муниципалитета прошел проверку на детекторе лжи.

Отметим, что одновременно Вадим Шумков, в недавнем прошлом экс-заместитель губернатора Тюменской области, а ныне исполняющий обязанности главы Зауралья, также распорядился составить список "коррупционно опасных должностей", в первую очередь связанных с госзакупками, и предложить специалистам, занимающим их, пройти обследование на полиграфе.

Губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова еще пару лет назад предложила использовать психофизиологические методы для испытания госслужащих на честность. Ее поддержала окружная комиссия по противодействию коррупции, а затем - после серьезной дискуссии и опроса чиновников - и большинство членов Общественной палаты региона. Однако дальше слов дело не шло. Только Сургутский район решился на эксперимент. Дорогостоящий прибор приобретен по инициативе самого Андрея Трубецкого.

Полгода назад он публично предупредил, что начальникам департаментов, управлений и отделов администрации, а также директорам муниципальных предприятий следует готовиться к обследованию.

- А чего бояться? Если человеку есть о чем переживать, то это поможет ему принять правильное решение. Мне вот опасаться нечего, я первым пройду тестирование, - заявил тогда глава.

По словам исполняющего обязанности отдела информационной политики и аналитической работы администрации района Эдуарда Куликова, у специалиста, анализировавшего результаты тестирования Трубецкого, вопросов касательно искренности ответов испытуемого не возникло.

- Проходить через полиграф либо отказаться - каждый ответственный сотрудник волен принять любое решение. Вне зависимости от результата правовых последствий, например увольнения со службы, для него не наступит, - подчеркивает Куликов. - Пока это эксперимент, своеобразное моральное испытание, не более того.

В таком же ракурсе оценивают перспективы в правительстве Курганской области: предстоящее тестирование для подчиненных - дело сугубо добровольное. Оговорки понятны, ведь использование полиграфического оборудования в органах исполнительной власти юридически никак не закреплено.