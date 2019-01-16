В Югре сгорел жилой дом

В городе Пыть-Ях на улице Мамонтова сегодня загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. Жильцы успели спастись.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 12.51. Уже через пять минут пожарные прибыли на место. "Наблюдалось плотное задымление, открытое горение на первом этаже. Был спасен один человек, еще 20 эвакуировались самостоятельно. Всего в здании проживало 52 человека, все проверены по спискам", - рапортует пресс-служба главка МЧС Югры.

Администрация города предоставила для погорельцев автобус, где они могли бы согреться. В школе номер 6 развернули пункт временного размещения.

В 16.33 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

"На данный момент к врачам обратились пятеро человек, в том числе двое детей. Один ребенок госпитализирован в окружную клиническую больницу вместе с мамой, травмы остальных медики расценивают как легкой степени тяжести", - рассказали в пресс-службе администрации Пыть-Яха.

В мэрии начат сбор помощи для пострадавших при пожаре: нужны продукты питания длительного хранения, одежда, предметы личной гигиены, постельное белье. Все это горожане могут принести в шестую школу.