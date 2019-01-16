В январе на 3,6 процента в среднем вырос одноставочный тариф на электроэнергию в Тюменской области, Югре и на Ямале. Согласно распоряжению Региональной энергетической комиссии, в июле сибиряков ждет второе повышение (в 2018-м стоимость киловатт-часа для бытовых нужд индексировали однократно).

Январская прибавка связана с повышением ставки НДС, поясняет сотрудник отдела по связям с общественностью дочернего предприятия Газпрома "Энергосбыт Тюмень" Юрий Нуреев. По его словам, в целом за год рост составит, как и в 2018-м, около четырех процентов. Нуреев обращает внимание на то, что стоимость электроэнергии для жителей тюменской "матрешки" остается одной из самых низких в стране: владельцы квартир с газовыми плитами заплатят 2,82 рубля за киловатт-час, а с электроплитами - 1,98. Дешевле разве что в Новосибирской области.

Однако в РФ есть субъекты, где цену пока заморозили. Среди них Тверская область (там повышение ожидается лишь в июле и всего на четыре копейки), а также Зауралье. Департамент госрегулирования цен и тарифов Курганской области установил стоимость киловатт-часа на уровне предыдущего года, а именно 3,32 рубля при одноставочном тарифе, а для жилищ с электроплитами, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, учреждений ФСИН, религиозных организаций - 2,32 рубля.

Между тем сетевые компании УрФО - "Тюменьэнерго" и МРСК Урала - пересмотрели с одобрения Минэнерго РФ свои пятилетние планы по объему инвестиций в модернизацию и расширению энергохозяйств. По сравнению с предыдущими программами капиталовложения вырастут на 11,6 и 5,7 миллиарда рублей соответственно.