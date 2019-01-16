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16.01.2019 19:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Руины изъяли

Курганский бизнесмен ответит за разрушение памятника истории
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7766 (8)
Впервые в Кургане у недобросовестного собственника через суд изъяли историческое здание за невыполнение требований закона по его сохранению.
Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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Здание, построенное в 1876 году, относится к числу объектов культурного наследия регионального значения. С 1913 года в нем размещалась городская гостиница "Номера Васильевых", где были буфет и банкетный зал, что позволяло проводить здесь рождественские карнавалы и другие увеселительные мероприятия. В 1918-м в доме заседал Совет рабочих и солдатских депутатов.

А вот в течение последних 15 лет здание не использовалось и постепенно разрушалось. За это время у памятника истории сменилось три собственника, и никто из них не горел желанием его реставрировать. Наоборот, каждый норовил построить на привлекательном оживленном месте многоэтажку или торговый центр. Сделать это им не позволили. Бездействие последнего владельца привело к тому, что в мае прошлого года у бывшей гостиницы обрушилась и вывалилась прямо на тротуар стена. Под предлогом устранения аварийной ситуации предприниматель попытался снести здание. Региональное управление охраны объектов культурного наследия подало иск и выиграло дело. Курганский городской суд постановил: изъять памятник у недобросовестного владельца. Бизнесмен с вердиктом не согласился и пытался его обжаловать в областной инстанции, но безрезультатно. Решение суда вступило в силу.

За 15 лет у памятника истории сменилось три собственника, каждый из которых норовил снести здание и построить на его месте многоэтажку или торговый центр

Как сообщили в охранном ведомстве, теперь будут объявлены публичные торги. При продаже  здания-памятника бывшему собственнику возместят стоимость изъятого имущества за вычетом расходов на проведение торгов и восстановительных работ. Новый владелец объекта должен разработать проектную документацию и восстановить здание в первоначальном виде, приспособив его под современные функции. Но как это сделать, если от гостиничных номеров остались практически руины?

- Реконструировать здание невозможно, - пояснил "РГ" начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия Дмитрий Бровко. - Но есть метод воссоздания объектов культурного наследия: памятник будет снесен и восстановлен полностью с нуля.

Кстати

В прошлом году правительство Зауралья приняло постановление о льготах для бизнеса, который возьмется за реставрацию памятников истории и архитектуры. Согласно документу начальная цена аренды на аукционе устанавливается в размере десяти рублей. В Кургане и других муниципалитетах вообще готовы отдать исторические здания в долгосрочную аренду за рубль - главное, чтобы предприниматели сохранили памятники. Первый и пока единственный район, где эта преференция сработала, - Мишкинский. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Игорь Кайгородцев рассказал "РГ", что жительница Челябинска с мишкинскими корнями вызвалась восстановить единственное в райцентре здание-памятник. В двухэтажном доме раньше находился краеведческий музей. Из-за ветхости строения учреждение перевели в другое помещение, а особняк долго оставался заброшенным. Он и сейчас пустует. Но появился шанс дать ему вторую жизнь. По словам чиновника, новая владелица дома работает в проектном бюро - возможно, это повлияло на ее решение. По условиям конкурса, в течение двух лет она должна подготовить проектную документацию, а потом за пять лет провести реставрацию музея.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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