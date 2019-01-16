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Рубрика: Общество

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Регионы не смогут экономить на работе медицинских учреждений
Текст: Ирина Невинная
Регионы не смогут занижать тарифы на оказание медицинской помощи. Принцип "двух ключей" позволит контролировать ценообразование и улучшит финансирование региональной медицины, считают в Минздраве России.

В региональных клиниках пациенты должны иметь возможность получать такое же качественное лечение, как и в столицах. Об этом в минздраве говорят уже несколько лет, выстраивая с 2013 года единую национальную систему здравоохранения. Но только с нынешнего года решено ввести жесткий контроль за тарифами, по которым работают в системе ОМС медучреждения в регионах.

Устанавливая тарифы на оплату медицинской помощи, регионы обязаны ориентироваться на федеральные нормативы, рассчитанные при участии лучших экспертов-медиков. В качестве базы для расчетов используются современные протоколы лечения. Это значит, что предусмотрены и современные методики, и качественные медикаменты. Конечно, должен учитываться и региональный фактор, географические особенности. Но - главное - занижать тарифы по сравнению с аналогичными федеральными в регионах уже не получится. Для контроля с нынешнего года вводится принцип "двух ключей", пояснили "РГ" в Минздраве России.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Такой принцип начал действовать с 2019 года, он должен обеспечить единство выполнения федеральных требований к тарифам на оплату медицинской помощи", - пояснили в министерстве.

В чем суть? На самом деле механизм довольно прост: Федеральный фонд ОМС получил полномочия контролировать тарифные соглашения субъектов России. И не просто контролировать. Регион теперь не сможет получить финансирование из федерального фонда, если представленные им расчеты не будут соответствовать заданному уровню.
То, что тарифы часто занижают, ни для кого не секрет. Отсюда - нехватка медикаментов, расходных материалов в региональных стационарах, экономия на питании пациентов и т.д. По словам главы ФФОМС Натальи Стадченко, в прошлом году лишь 18 из 85 регионов смогли предоставить тарифные соглашения, к которым у Фонда не было замечаний. Но если раньше фонд мог только рекомендовать, но не имел возможности требовать, то теперь ситуация принципиально иная.

Начиная с нынешнего года председатель тарифной комиссии после принятия тарифного соглашения обязан в пятидневный срок представить его в ФФОМС на согласование. В противном случае региональная медицина окажется за рамками правового поля. "Это поможет контролировать тарифы на территории всей страны, а в случае их занижения регионы будут обязаны их поправить. Тем самым должна быть урегулирована проблема недофинансирования медицинских учреждений", - пояснили в ФФОМС.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
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