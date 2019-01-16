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16.01.2019 18:04
Рубрика: Власть

Мамы снимут пробу

Родители будут следить за питанием детей в школах
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7766 (8)
В феврале Совет Федерации внесет в Госдуму законопроект о детском питании. Об этом сообщила зампредседателя комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Впервые в законе будут прописаны правила как для производителей, так и организаторов питания детей в социально значимых учреждениях. По мнению Ирины Гехт, сегодня в магазинах очень много лжедетского питания. Производители просто наклеивают веселые этикетки с героями любимых мультиков на продукты, которые врачи не порекомендуют даже взрослым. "Во всем мире рынок специализированного и функционального питания занимает порядка 40-50 процентов. У нас этот рынок составляет меньше одного процента", - считает Ирина Гехт. Детское питание предлагается маркировать специальными идентификационными знаками.

Фото: Depositphoto
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Законопроект должен внести важные корректировки в условия проведения конкурсов на закупку продуктов для детей в школах, детсадах, лагерях отдыха. Включить в них обязательные требования к качеству закупаемых для организации детского питания продуктов. Ведь сейчас продукты закупаются школами и детсадами по тем же правилам, что и мебель с канцтоварами - конкурс выигрывает тот поставщик, у которого товар дешевле. И как при таких условиях обеспечить те же нормы, которые разрабатывает Роспотребнадзор для еды в школьных столовых? Ведь, например, в представленном на прошлой неделе обновленном СанПиНе о школьном питании прописывается, что еда для детей и подростков должна быть не только полезной, но и максимально разнообразной, включать в себя витамины и микроэлементы.

"Очень важный момент, который вносится в законопроект, это возможность посещения родителями столовых в школах, детских садах и иных социальных учреждений, где находятся дети, - рассказал "Российской газете" один из участников рабочей группы по подготовке законопроекта вице-президент Института отраслевого питания Сергей Маслов. "Многие родители сейчас хотят побывать в столовых, где кушают их дети, но не могут этого сделать. Под разными предлогами руководство образовательных учреждений отказывается пускать родителей в столовые. Также не имеют возможности родители знакомиться с меню. На сайтах школ и садиков их не вывешивают. Но если бы и публиковали, как без доступа в столовую сравнить - соответствует ли написанное меню реальному?" По мнению эксперта, если норма по открытому посещению столовых пройдет, это снимет целый блок существующей сегодня напряженности в родительской среде. 

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