Люди скоро почувствуют эффект от реализации национальных проектов в самых разных сферах жизни - от медицины до транспорта и дорог, уверен первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Основные же риски для их исполнения, по мнению экономических властей, сосредоточены во внешних факторах. Об этом шла речь на дискуссиях второго дня Гайдаровского форума, проводимого РАНХиГС.

Нацпроекты по 12 основным направлениям сформированы на основе майского указа президента РФ Владимира Путина. Национальными целями развития на ближайшие шесть лет (до 2024 года) в нем названы рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, рост доходов населения, снижение уровня бедности. Также поставлены задачи вхождения России в топ-5 мировых экономик и ускоренного технологического развития.

По словам Силуанова, оценивать работу правительства по нацпроектам будут не по формальным показателям, а по тому, что происходит "дома, в городах, на работе, в поликлиниках, где обслуживаются граждане, где дети получают образование ". Реальные и скорые изменения граждане увидят в том числе в инфраструктуре, особенно на дорогах, рассчитывает он. Кроме того, наглядные изменения произойдут в городской среде, качестве медицинского обслуживания и появлении новых рабочих мест (в том числе за счет развития малого и среднего бизнеса через более доступные кредиты), сообщил Силуанов.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, поставленная в майском указе задача по росту российской экономики темпами выше среднемировых (это 3-3,5 процента в год) только нацпроектами не решается. Для достижения такой динамики роста ВВП необходимы три главных фактора - качественные трудовые ресурсы, наращивание инвестиций и производительности труда, перечислил он. Также Кудрин напомнил, что программа приоритетных нацпроектов в версии от 2012 года была выполнена на 70 процентов.

По словам главы минэкономразвития Максима Орешкина, осложнить выход российской экономики на рост, близкий к трем процентам, могут внешние риски. На внешние же обстоятельства как на риск полномасштабной реализации нацпроектов указал и Антон Силуанов. По его мнению, ключевыми среди них можно считать санкции и торговые войны.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, для совершения прорыва российской экономике нужен разворот от промышленности к человеку и ставка на развитие больших городов и агломераций. "Если мы все деньги снова размажем ровным слоем на наших миллионах километров территорий, то никакого прорыва не будет", - уверен Собянин.

На портале госуслуг запустят 25 суперсервисов

В России будет создана Национальная система управления данными, ее основой станут портал госуслуг, система электронного межведомственного взаимодействия, единая паспортная база, единый госреестр юрлиц.

Она предоставит гражданам 25 суперсервисов по получению госуслуг по принципу жизненной ситуации (рождение ребенка и т.д.), эти 25 пакетных предложений объединят 200 сервисов регионального и муниципального уровня. План создания новой системы должен быть утвержден к июню, поставил задачу вице-премьер Максим Акимов.

Уже сейчас единый портал госуслуг - самый посещаемый государственный сайт в мире. По данным замглавы минкомсвязи Максима Паршина, в прошлом году его посетили миллиард раз, за год посещаемость возросла почти в 2,3 раза. В системе 80 миллионов аккаунтов, 52 миллиона из них - "подтвержденные", то есть их владельцы имеют не только свой кабинет, но и простую электронную подпись, чтобы "заказывать" госуслуги.

Далее портал госуслуг будет развиваться как единая экосистема информационных и сервисных ресурсов с рабочим названием GosWeb. Он объединит в себе 200 тысяч государственных и муниципальных сайтов и ресурсов подведомственных им учреждений в рамках единой политики дизайна, редактуры и сервисов предоставления данных, сказал Паршин.

Подготовила Татьяна Шадрина