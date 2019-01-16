Российские УАЗы помогают охотникам за террористами в Сирии

Сирийские силовики, в том числе представители самых элитных подразделений, продолжают эксплуатацию российских вездеходов ульяновского автозавода.

В Twitter размещена фотография, на которой сирийский боец позирует с личным оружием на фоне УАЗа "Патриот".

Такие автомобили с колесной формулой 4×4 отлично зарекомендовали себя на этом театре военных действий. Впервые такие вездеходы в Сирии были замечены в начале 2016 года. Здесь кроме обычных джипов также используется версия "Пикап". На них устанавливают крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы.

Учитывая высокомобильный характер боевых действий, применение таких машин очень часто предпочтительнее, чем, например, танков и БМП. Однако порой вооруженным внедорожникам приходится действовать вместе с тяжелой бронетехникой.

Сирийский опыт подробно изучается и активно внедряется в российских вооруженных силах. Так, в сухопутных войсках на базе одной из бригад целый батальон получил легкие вездеходы из Ульяновска, вооруженные 12,7-мм "Кордами" и 30-мм АГС-17 "Пламя".

Также на прошедших в минувшем году выставках были продемонстрированы модификации таких автомобилей с противотанковым комплексом "Корнет" и многоствольной 80-мм реактивной установкой залпового огня "Сель".