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Рубрика: Власть

Точка невозврата

Российские законодатели не видят оснований для возобновления работы в ПАСЕ
Текст: Татьяна Замахина, Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7766 (8)
Российские парламентарии не видят оснований для возвращения к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока в организации сохраняется возможность использования политических санкций против национальных делегаций. В среду заявление на эту тему принял Совет Федерации, а в четверг аналогичный документ рассмотрит Госдума.

"Бомба замедленного действия" была заложена под ассамблею еще в 1985 году, когда были внесены поправки в регламент ее работы, позволяющие "карать и миловать" национальные делегации по политическим мотивам, отметил вчера глава Комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Косметические изменения, предложенные структурами ПАСЕ в прошлом году, проблему не решают, поскольку возможность лишения парламентариев права голоса и других полномочий сохраняется.

"В этой ситуации члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации не видят оснований для направления соответствующей заявки на подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ на очередную сессию 2019 года", - говорится в заявлении. В то же время Совфед подтверждает готовность к продолжению конструктивного диалога с национальными парламентами, входящими в ПАСЕ, а также с органами и институтами Совета Европы, включая ассамблею, "в интересах возвращения Совета Европы на позиции международной организации, изначально учрежденной на принципах полного равенства ее членов и уважения общеевропейских демократических ценностей". Россия также не будет в этом году платить свой взнос в Совет Европы, как и в предыдущие два года, уточнила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко: Надеяться на ослабление внешнего давления на РФ не стоит

В четверг Госдума планирует принять заявление с предложением не направлять заявку на участие России в работе ПАСЕ в 2019 году. В проекте заявления депутаты указывают на то, что существенных подвижек в позиции ассамблеи нет. Она так и не убрала из регламента норму, позволяющую ущемлять права национальных делегаций. В этой ситуации Госдума так же, как и Совфед, не видит оснований для возвращения РФ в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов в бюджет Совета Европы (СЕ).

Так как более половины состава судей Европейского суда по правам человека были избраны ПАСЕ без участия российских представителей, под вопросом оказалась легитимность решения суда в отношении нашей страны, указали авторы заявления.

Россия также не будет в этом году платить свой взнос в Совет Европы

"Мы не требуем для себя каких-либо преференций, а действуем в интересах обеспечения равных прав парламентариев всех стран представлять интересы своих избирателей", - уточняют депутаты Госдумы.

"Россия не будет платить взнос в Совет Европы, так как не собирается покупать билеты на тот фильм, который она не смотрит", - заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который ранее участвовал в консультациях с руководством ПАСЕ в Женеве. Последствия неучастия России в работе ПАСЕ будут не только финансовые. Важнее, что без России ассамблея становится "ущербной" по сравнению с другими парламентскими организациями, считает политик. "Считаем правильным не уплачивать взнос в Совет Европы в этом году, потому что наша делегация не имеет возможности быть полноценно представленной и представлять интересы наших граждан", - заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Госдумы в среду.

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