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16.01.2019 20:02
Рубрика: Экономика

"Русский дом" в Давосе объявил программу мероприятий к форуму

Фонд Росконгресс озвучил деловую программу мероприятий "Русского дома" в швейцарском Давосе, где откроется Всемирный экономический форум. В ней сообщается, что официальная российская резиденция откроет свои двери 21 января и будет доступна для участников форума и гостей Давоса до 25 января.

Программа затрагивает актуальные вопросы развития современного мира и презентует успешный опыт диалога России с международным экспертным и бизнес-сообществом. Развитие мировой энергетики и энергетическую безопасность мировой экономики участники обсудят в рамках дискуссии "Инвестиции в ТЭК в условиях волатильности мировых рынков" с участием министра энергетики РФ Александра Новака.

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"Мы переживаем период трансформации энергетики, следствием чего зачастую становится повышенная волатильность мировых энергетических рынков, - заявил министр накануне мероприятия. - В такой ситуации важно четко оценивать дальнесрочные перспективы рынка и компаний, продолжать сохранять и даже наращивать уровень вложений в реальный сектор, в том числе и в период краткосрочной нестабильности. Инвестиции сегодня позволят уже завтра привлечь высококлассных специалистов, обеспечить разработку и внедрение новейших технологий, и реализацию масштабных проектов. Все это станет залогом дальнейшего успешного развития отраслей ТЭК и гарантией мировой энергобезопасности в будущем".

Поговорят в "Русском доме" и о борьбе частных корпораций с киберпреступностью. Участники определят текущие проблемы трансграничного взаимодействия, обсудят существующие профильные инициативы и выделят ключевые направления развития для совместного противостояния глобальной киберпреступности.

Отдельное внимание в программе "Русского дома" традиционно уделяется современным технологиям. В рамках тематической сессии с участием министра, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы, председателя правления Делового совета по сотрудничеству с Индией Сергея Черемина обсудят цифровую трансформацию городов и перспективы внедрения искусственного интеллекта в управление муниципальными процессами и процедурами. Будут рассмотрены лучшие российские и мировые практики использования новейших технологий в работе городских служб и сервисов. Электронная коммерция, мобильная телефония и финансовые технологии станут главными темами сессии "Экономика России - шаг вперед" с участием министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool/File Photo
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Диалог объединит представителей передовых и одних из самых технологических российских компаний. В рамках культурной программы гостей "Русского дома" ожидает традиционное русское гостеприимство, вечерние выступления музыкальных коллективов и исполнителей.

Справка "РГ"

Проект "Русский дом" является площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов. Современное многофункциональное пространство "Русского дома" для официального и неформального общения будет доступно участникам Всемирного экономического форума и гостям Давоса ежедневно.

Экономика ВЭД Давосский форум
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