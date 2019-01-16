Мужская сборная России рискует не выйти в число 12 сильнейших команд проходящего в Германии и Дании чемпионата мира и, как следствие, оставить себе лишь теоретические шансы для дальнейшей борьбы за путевку на Олимпиаду-2020 хотя бы через дополнительную квалификацию. Таковы печальные последствия нашего поражения в четвертом туре группы "А" от Бразилии - 23:25.

Напомним, что от каждой из четырех шестерок первого этапа ЧМ-2019 в турнир за 1-12-е места выходят по три лучшие команды. Неудачники во втором раунде будут оспаривать позиции в следующей дюжине итоговой классификации. Перед прошедшим в Берлине матчем Россия - Бразилия ситуация в таблице сложилась так, что подопечных главного тренера Эдуарда Кокшарова устраивала и ничья. Только вот даже такого результата добиться не удалось, а наши героические 22:22 в произошедшем накануне сражении с Германией уже никого не интересуют.

Бразильцы начинали чемпионат в роли "темной лошадки". На турнирах такого ранга южноамериканская команда никогда выше 13-го места не поднималась и только на домашней Олимпиаде Рио-2016 вышла в четвертьфинал. Но гандбол в крупнейшей южноамериканской стране в XXI веке развивается семимильными шагами, и самым ярким свидетельством тому - сенсационное "золото" женской сборной на ЧМ-2013.

Как бы там ни было, у россиян никакого шапкозакидательского отношения к Бразилии, ранее победившей Сербию, и быть не могло. Соперники быстро повели с разницей в два мяча, в середине тайма лидировали уже 7:3 и при этом счете не реализовали гандбольный пенальти - семиметровый штрафной бросок.

Но на перерыв южноамериканцы все равно ушли с почти катастрофическим для России преимуществом "плюс 5" - 15:10. После отдыха наша команда заметно преобразилась, четверти часа игрового времени второго тайма хватило, чтобы догнать оппонентов - 19:19 на 46-й минуте. Этот отрезок шикарно провел наш лучший бомбардир левый крайний Тимур Дибиров, забивший четыре мяча. Но ему же чуть позднее суждено было стать и одним из антигероев матча.

Бразильцы, утратив перевес, вовсе не дрогнули и не развалились, снова убежав в отрыв - два, три, четыре мяча. Продолжал творить чудеса колоритный

голкипер Сезар Алмейда, в итоге отразивший почти половину бросков. Очередное спасение завершилось тем, что Алмейда, как показалось, неумышленно наступил на ногу Дибирову, а Тимур на эмоциях толкнул вратаря двумя руками. Россиянин немедленно получил красную карточку.

Без Дибирова наша атака была уже не столь эффективна, да и в защите он выполнял колоссальный объем работы, неоднократно перехватывая мяч. В общем, игрок почти незаменимый.

Окончательно добило сборную России удаление бомбардира Тимура Дибирова. Толкать двумя руками вратаря бразильцев было совсем необязательно

Шанс зацепиться за ничью у сборной России все-таки был. Увы, когда проигрывали два мяча, стопроцентный момент не реализовал Сергей Косоротов.

Соперники сравнялись по набранным очкам - по четыре балла перед последним туром. Впереди Германия и Франция. Теперь надеемся на чудеса. Одним из них может стать наша победа над Францией вкупе с потерей очков бразильцами по итогам встречи с аутсайдером Кореей. По результатам вчерашнего матча между немцами и французами, завершившегося поздно вечером, могли возникнуть еще некие варианты спасения россиян.

Где будем смотреть

17 января, четверг, "Матч ТВ"

22.25 Россия - Франция. Группа "А". Прямая трансляция.