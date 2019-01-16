СК возбудил дела по фактам нападения на российских дипломатов на Украине

Главное следственное управление СК возбудило два уголовных дела по фактам нападения на российских дипломатов в Киеве в 2018 году.

"Принятие этих процессуальных решений по прошествии длительного времени связано с необходимостью получения значимой для следствия информации и сбора дополнительных сведений", - пояснила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Одно из уголовных дел возбуждено по факту нападения на советника посольства РФ, директора Российского центра науки и культуры Константина Воробьева. В мае прошлого года в Киеве ему плеснули в лицо трудносмываемую жидкость и угрожали физической расправой.

По версии СК, нападавшими двигало стремление осложнить российско-украинские отношения.

Во втором случае речь идет о поджоге служебного автомобиля сотрудника посольства, которое произошло в Киеве в ноябре.