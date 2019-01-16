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16.01.2019 18:36
Рубрика: Власть

Камера откровения

Следователи смогут проводить допросы по видео
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7766 (8)
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассмотрел проект поправок в УПК, прописывающий порядок проведения допроса свидетеля в режиме видео-конференц-связи.

Нередко бывает, что человек, обладающий ценной для следствия информацией, живет далеко. Допустим, он был проездом в каком-то городе и стал свидетелем преступления. Естественно, у него нет ни возможности, ни желания, задерживаться в тех местах дольше, чем планировалось.

Поэтому предлагается дополнить УПК новой статьей, устанавливающей общие правила производства допроса с помощью систем видео-конференц-связи, если свидетель не может лично участвовать в допросе.

Такой допрос должен быть организован следственным органом по месту нахождения свидетеля на основании постановления того следователя, в производстве которого находится уголовное дело. То есть человек придет в ближайшее отделение полиции или Следственного комитета, и его свяжут по видео с тем следователем, у которого к нему есть вопросы.

Фото: Следственный комитет РФ
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Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что пока проект предусматривает допрос в электронном режиме только свидетеля. Но, по его мнению, этого мало и инициативу надо расширить. При подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении, как считает Павел Крашенинников, необходимо проработать вопрос о расширении круга лиц, в отношении которых могут применяться системы видео-конференц-связи в рамках расследования уголовного дела. Например, потерпевшего, эксперта, специалиста, подозреваемого, обвиняемого.

Кроме того, проектом не предусмотрены обстоятельства, при которых производство допроса посредством видео-конференц-связь не допускается. В частности, в случае возможности разглашения государственной тайны или данных о лице, в отношении которого применены меры безопасности.

- Это также необходимо учесть при дальнейшей работе над законопроектом, - сказал Павел Крашенинников.

По мнению экспертов, новелла будет удобна всем. Следователям не придется лишний раз ездить в командировки или поручать допрос коллегам на месте. Кроме того, быстрее будет проходить и само расследование: применение видео-конференц-связи в подобных случаях ускорит дело. Напомним, что правительство страны уже поддержало инициативу. При этом у правительственных экспертов также есть замечания технического характера. Например, как сказал член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления АЮР Владимир Груздев, необходимо в частности наделить определенными полномочиями того следователя, что будет встречать свидетеля, условно говоря, на другом конце провода. Роль такого следователя скорее техническая - обеспечить производство допроса, но такие полномочия все равно должны быть закреплены.

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