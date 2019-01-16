Представляем главные премьеры 2019 года

В наступившем году - целая россыпь кинопремьер. Так на кого придут в кинозалы зрители Союзного государства?

В фаворе по-прежнему историческая тема. Среди премьер - блокбастер "Тобол" - экранизация одноименного романа популярного российского писателя Алексея Иванова про эпоху Петра I. Историческая драма "Союз спасения" расскажет о тайном обществе, которое создали русские офицеры для подготовки восстания на Сенатской площади 1825 года. Заговорщиков сыграют Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Алексей Гуськов...

Несколько лент посвящено блокаде Ленинграда. Это "Спасти Ленинград" (выйдет 27 января к 75-летию снятия блокады) и "Коридор бессмертия" Федора Попова. Фильм о блокаде задумал и режиссер Андрей Звягинцев.

21 февраля выйдет российско-сербская драма "Балканский рубеж" - о событиях в Югославии в 1999 году. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. В фильме снялись популярные российские и сербские артисты: Милош Бикович, Гоша Куценко, Гойко Митич, Равшана Куркова, Антон Пампушный, Эмир Кустурица.

Всемирно известный режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица, обладатель приза Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве", участник "Славянского базара в Витебске" сказал: "Для меня участие в масштабном проекте "Балканский рубеж" - часть моей любви к России и дань ее значимой роли в судьбе моей Родины. Мы - братья, и об этом картина".

Павел Лунгин снял фильм "Братство" о выводе из Афганистана 108-й мотострелковой дивизии через перевал Саланг, лента выйдет на экраны 9 мая.

- Американцы воспитаны произведениями о войне во Вьетнаме, - говорит Павел Лунгин. - В нашей стране прошлое нередко забывают. А ведь Афганистан очень многое значил для СССР...

Эмир Кустурица рассказал, что его участие в проекте "Балканский рубеж" - часть большой любви к России

В числе премьер сразу семь фильмов-фэнтези. Среди боевиков выделим "Миллиард" режиссера Романа Прыгунова. Это авантюрная история ограбления банка на Лазурном Берегу Франции, написанная специально для Владимира Машкова. В "Миллиарде" снимались французы и белорусы: Стивен Скардиккьо, известный по работе с Жаном Рено в "Антиганге", и белорусско-российская актриса Александра Бортич. А вот шпионский боевик "Герой" уже успели окрестить "русским Борном". Александр Петров, Светлана Ходченкова, Владимир Машков и Константин Лавроненко будут яростно драться, прыгать с небоскреба, попадут под обстрел с вертолета...

"Вратарь Галактики" по сценарию Андрея Рубанова едва ли не самый сложный в техническом отношении. В ролях: Евгений Романцов, Михаил Ефремов, Евгений Миронов, Елена Яковлева.