Корреспондент "СОЮЗа" разыскала белорусских медиков, год назад чудом освобожденных из ливийского плена

Елка в блестящей мишуре, салат "Оливье" и "Советское" с пузырьками. Эти простые новогодние атрибуты, как и в каждом российском и белорусском доме, в семье белорусских медиков - гомельчан Сергея Здоты и Инны Бабич - традиционные символы праздника, исполнения желаний. При этом супруги не только верят, а точно знают, что в жизни есть место чуду.

В первые дни 2018 года "СОЮЗ" рассказывал о драматической ситуации со счастливым финалом, ставшей для миллионов людей поистине чудесной новогодней историей о том, что даже в самой сложной жизненной ситуации нельзя опускать руки и терять наде­жду. Белорусский врач-травматолог Сергей Здота и его супруга, хирургическая медсестра Инна Бабич были освобождены из плена в неспокойной Ливии, где их удерживали несколько месяцев под домашним арестом, не давая возможности покинуть страну. Работали едва ли не под прицелом автоматов. Все передвижения - под контро­лем исламистской группировки. Но операции и помощь людям никто не отменял. А это ежедневно десятки раненых пациентов и почти круглосуточный труд на пределе физических возможностей.

Для того чтобы гомельские медики целыми и невредимыми вернулись домой и встретили Новый год в кругу родных людей, потребовалось участие Президентов Беларуси и России, главы Чеченской Республики. Переговоры контактной группы завершились удачно. Из Ливии их вывезли тайно сначала в Стамбул, потом в Москву. И только здесь, ступив на знакомую землю, супруги поверили, что самое страшное уже позади. А встреча в аэропорту с Рамзаном Кадыровым в этом окончательно убедила. Новый год гомельские медики встретили среди родных людей, что для них было настоящим чудом.

Нынешний, 2019-й, супруги отмечали, как и миллионы белорусов - в домашнем кругу, без оглядки назад и страха за жизнь. Спокойно и по-семейному. Впрочем, застать их вместе оказалось настоящей проблемой. Оба в работе с головой. Но только нынче в разных клиниках и по разному графику. Инна - медицинская сестра в лор-отделении Гомельской областной детской клинической больницы, новые корпуса которой отстроили в прошлом году. Сергей Станиславович вернулся на свое рабочее место - в травматологическое отделение Гомельской городской клинической больницы № 1, где отработал 21 год и откуда уезжал в Ливию почти восемь лет назад. Сюда и отправилась корреспондент "СОЮЗа" с теплой поздравительной миссией от нашей газеты - 12 января доктор отметил 55-летний юбилей. Сергей Здота искренне удивлен:

- Всем спасибо огромное! Очень неожиданно и приятно.

Однако на разговор времени совсем немного. Через полчаса операция. Собственно, операции у Сергея Здоты - каждый день.

Правда, теперь это совсем другая обстановка и масштабы, нежели еще год назад, когда приходилось одному стоять за операционным столом и оказывать помощь десяткам пациентов в сутки. Заведующий травматологическим отделением больницы Александр Кравцов не скрывает:

- По-настоящему благодарны Сергею Станиславовичу за то, что вернулся именно в нашу клинику. Уникальный специалист - и с такой практикой! Травмы и патологии, с которыми он столкнулся в Ливии, это и колоссальный опыт. Там где мы еще можем подумать: "Делать или нет?", доктор Здота делает - и у него все получается. Поэтому клинические ординаторы, которые обучаются на нашей базе, в том числе из других стран, буквально ходят по пятам за Сергеем Станиславовичем. Перенимают опыт и в гипсовании, и в лечении...

- Но ведь поток пациентов уже не тот и специфика травм другая? - спрашиваю у доктора Здоты.

- К счастью, да. В Ливии действительно все очень сложно и напряженно. Когда в 2010 году по государственной программе врачебной помощи приехал туда, то попал в благополучную спокойную страну. Но уже спустя несколько месяцев после переворота началась гражданская война. Часть иностранцев-медиков покинула Ливию. Было рискованно оставаться. Однако я решил продолжать практику. В это время пошел большой поток экстренных пациентов с огнестрельными ранениями, травма- ми. Людям нужна была помощь. Однако к осени 2017 года ситуация накалилась, и условия для работы стали крайне напряженными. Нам перестали платить зарплату. Истекал контракт. И я сообщил, что мы с женой уезжаем. В результате лишился документов и возможности покинуть страну. Честно говоря, надежда была только на чудо. Поэтому даже словами не передать, насколько мы благодарны Президентам Беларуси и России - Александру Лукашенко и Владимиру Путину, главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Если бы не их участие, даже не берусь предположить, чем все это закончилось бы.

- Тяжело вспоминать?

- Конечно, все это стоило здоровья и нервов. С Инной мы стараемся поменьше ворошить события того времени. Но отрицательный опыт - это тоже опыт. А в профессиональном плане он действительно неоценим. В чем я полностью убедился, поработав в Ливии с медиками из разных стран, в том числе Германии, Италии, что базовая подготовка наших специалистов действительно лучшая. К примеру, там, где немцы и итальянцы опускали руки, наши брались и делали. Потому доктор Русси, как одинаково называли местные жители российских и белорусских врачей, в Ливии был в большом почете и уважении. Пациенты ехали из всех уголков страны. И в самых тяжелых случаях обращались за помощью к нам.

Сейчас у супругов жизнь налаживается в родной стране. Мирные заботы и хлопоты на первом месте. Семья, дом, работа - самое главное у Сергея и Инны есть. Чего не хватает? Сергей Станиславович то ли шутит, то ли говорит всерьез:

- Отвык от наших морозов. С трудом привыкаю.

- Так значит, самое время начать моржевать! - делюсь собственным ноу-хау по избавлению от боязни холода.

- Подумаю над вашим предложением, - смеется доктор, торопливо прощаясь. Впереди - плановая операция.

Кстати

Доктор Русси и доктор Серджио - так называли Сергея Здоту в Ливии. За время работы он прооперировал более 8 тысяч раненых. Многие и спустя год благодарят за спасенную жизнь.

Как это было

Когда стало очевидно, что супругов удерживают силой, родные медиков обратились в ливийское посольство в Минске, МИД Беларуси, российское дипломатическое ведомство. В итоге на ситуацию обратил внимание белорусский Президент. Со встречи Александра Лукашенко и главы Чечни Рамзана Кадырова началась дипломатическая работа ведомств и сложные переговоры по спасению медиков. Глава Чечни пообещал Президенту Беларуси сделать все возможное, чтобы врачи встретили Новый год дома. Слово сдержал и лично встречал их в московском аэропорту.