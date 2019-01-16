Совет Федерации начал весеннюю сессию

Совет Федерации собрался в среду на первое заседание весенней сессии. Она обещает быть одной из самых продолжительных в истории палаты - финальное заседание намечено на 30 июля.

Сразу после исполнения государственного гимна сенаторы почтили минутой молчания память погибших при взрывах газа в Магнитогорске и Шахтах. Тема безопасности газоснабжения жилых домов была затронута также сенатором Олегом Ковалевым. Он считает, что надо разобраться в причинах обеих трагедий и сделать все возможное для предотвращения подобных ЧП. "Конечно же, надо разбираться, что надо сделать в этой сфере, как обезопасить. Понятно, что чаще всего это человеческий фактор, но тем не менее", - ответила спикер СФ Валентина Матвиенко и дала поручение двум комитетам изучить ситуацию и подготовить предложения для профильных ведомств.

В своем выступлении, открывающем весеннюю сессию, глава Совфеда отметила, что работа сенаторов в ближайшие месяцы будет "особенно насыщенной, требующей нестандартных подходов, ответственности". "Страна, государство приступили к практической реализации национальных проектов, конкретизирующих их государственных и иных программ. От того, насколько успешной будет эта деятельность, прямо зависят место и роль России в мировом сообществе, благополучие граждан", - подчеркнула она. План мероприятий на весеннюю сессию нацелен на обеспечение успешной реализации нацпроектов, предстоит рассмотреть в приоритетном порядке более ста законопроектов.

Не менее напряженной будет и работа на международной арене. "Рассчитывать на ослабление санкционного, политического, информационного давления на нашу страну не приходится. Несмотря на это, мы будем и далее проводить самостоятельный и независимый внешнеполитический курс, отвечающий нашим национальным интересам", - заявила спикер, добавив, что в этом Россию "поддерживают немало других стран, международных структур, общественных организаций".

Сенаторам предстоит рассмотреть в приоритетном порядке более ста законопроектов

"От нас сегодня требуется наращивание действий и инициатив по укреплению доверия к нашей стране, разъяснения нашей внешней политики. Для этого необходимо на международных площадках предметно продвигать объединительную повестку, находить точки соприкосновения, противодействовать распространению лжи о нашей стране", - отметила Матвиенко. В числе приоритетных международных площадок она назвала МПА СНГ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею ОДКБ, а также Межпарламентский союз.