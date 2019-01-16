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16.01.2019 14:02
Рубрика: Власть

Совфед упростил порядок компенсации взносов на капремонт

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации на первом заседании весенней сессии одобрил закон, который снимает с жильцов многоквартирных домов обязанность доказывать факт уплаты взносов на капитальный ремонт для получения компенсации.

Фото: iStock
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Право на компенсацию 50% взноса имеют граждане в возрасте от 70 лет, при достижении 80 лет взнос подлежит стопроцентной компенсации. Льготы имеют также другие категории граждан, например, семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров. При этом условием выплаты компенсации является отсутствие задолженности по взносам на капремонт. И эту информацию граждане обязаны самостоятельно предоставлять уполномоченным органам власти.

Согласно внесенным в Жилищный кодекс поправкам, теперь профильные учреждения "не вправе требовать от граждан документы и информацию" для подтверждения уплаты взносов на капремонт. Эту информацию они должны запрашивать у регионального оператора капремонта или владельца специального счета. Операторы должны предоставлять необходимые сведения в течение пяти рабочих дней со дня получения соответсвующего запроса.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика ЖКХ Законодательная власть Совет Федерации
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