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16.01.2019 00:15
Рубрика: Спорт

Волевой "Спартак"

"Красно-белые" отыграли три шайбы в матче-триллере в Астане
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск №7765 (7)
Вчера в Континентальной хоккейной лиге состоялся большой игровой день, подаривший болельщикам немало ярких событий.
Удачный выход на замену вратаря "Спартака" Никиты Беспалова во многом предопределил исход матча с "Барысом" в Астане. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Удачный выход на замену вратаря "Спартака" Никиты Беспалова во многом предопределил исход матча с "Барысом" в Астане. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Удачный выход на замену вратаря "Спартака" Никиты Беспалова во многом предопределил исход матча с "Барысом" в Астане. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Пожалуй, самой впечатляющей с точки зрения драматургии и сюжета получилась встреча в Астане, где "Барыс" принимал московский "Спартак". Обе команды почти наверняка попадут в плей-офф, и тем любопытнее было оценить их возможности на фоне друг друга. Игра началась для "красно-белых" катастрофически. К восьмой минуте в ворота Юлиуса Гудачека влетели три шайбы, и словацкий голкипер отправился на скамейку. "Пост номер один" в экстренном порядке занял Никита Беспалов, и эта замена, как потом выяснилось, стала во многом определяющей. Никита отработал выше всяких похвал, несколько раз команду по-настоящему выручив.

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"Спартак" очень вовремя реализовал большинство благодаря Талалуеву, и почти сразу же Никонцев сократил отставание до минимума. Во втором периоде москвичи забросили еще две шайбы, причем вновь по времени точные броски отделила минута. Теперь уже настала очередь главного тренера "Барыса" Андрея Скабелки менять голкипера - Хенрик Карлссон уступил место Доминику Граховине.Эта рокировка тоже оказалась судьбоносной. Правда, несколько не такой, как хотелось бы Скабелке и всему "Барысу".

Хозяева уже через 16 секунд восстановили равенство - 4:4. По такой игре шансы были у обеих команд, но на 35-й минуте казахстанский клуб сгубила чудовищная ошибка вратаря. Граховина в безобиднейшей ситуации отъехал к бортику и, пытаясь пробросить шайбу, грохнулся на лед. Дежуривший неподалеку Никонцев спокойно закатил каучуковый диск в сетку. Таким вот трагикомическим образом решилась судьба двух очков - 5:4 в пользу "Спартака". Кстати, "красно-белые" смогли победить в Астане впервые за 10 лет.

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Те же девять шайб увидели болельщики в Новосибирске в поединке "Сибирь" - "Сочи". Здесь ни одна из команд не вела в счете с разницей больше чем в одну шайбу. При этом преимущество несколько раз переходило от одного клуба к другому. А в итоге 5:4 в пользу "Сибири", которая продолжает борьбу за место в плей-офф. Но пока находится за пределами восьмерки на Востоке.

Результаты других матчей вчерашнего дня: "Адмирал" - "Йокерит" - 4:1, "Амур" - "Локомотив" - 0:2, "Куньлунь" - "Северсталь" - 1:4.

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