Силиконовые пальцы
Трехлетний Ванюша Родонов из Ярославля еще привыкает к новой руке. По словам мамы Оксаны, воспринимает ее как игрушку.
- Носить протез целыми днями не надо, чтобы не отбить желание, - рассказывает Оксана. - Как только у Вани что-то не получается, мы протез снимаем.
Гильзу для крепления изготовили в Ярославле. Протез напечатали на 3D-принтере в компании "Моторика" - резиденте "Сколково".
- Это большой шаг вперед, - говорит управляющая Ярославским протезно-ортопедическим предприятием Ирина Дроздина. - Раньше для детей использовали косметические протезы. Они неактивные и не стимулируют работу мышц.
Первый в России "мультяшный" 3D-протез - в стиле любимого героя Молнии Маквин из "Тачек" - в прошлом году в Новосибирске получил четырехлетний Данила Имангулов. В этом году ему поставили новый - малыши растут.
- В 2017 году мы помогли двум детям, в 2018-м - пятерым, - рассказал "РГ" управляющий Новосибирским филиалом ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Антон Каменев. - Один из протезов - электрический. Раньше были только механические.
В Пензе Виктория Проскура первой получила протез - скорее даже игрушку ярко-розового цвета со следами невиданных зверушек. "Умная" рука способна схватывать и удерживать предметы, менять очередность силиконовых пальцев. На нее можно установить насадки под фонарик или мобильный телефон.
- Протез приводится в действие бесшумным электродвигателем, - объяснил директор по региональному развитию компании "Моторика" Руслан Садыков. - Система "считывает" электрический потенциал, который вырабатывается мышцами.
Рука управляется силой мысли, но необходимы и упражнения. Так, 11-летний Максим из Борисоглебска освоил принцип работы за полчаса - поднимал и перемещал кубики и мячи.
Для малышей в возрасте до пяти лет разработаны особые методики, в том числе игровые.
Не надо прятать
Проект финансируется из федерального бюджета. От местных властей требуется информационная поддержка.
- Мы делаем яркий гаджет, чтобы пациента не воспринимали как человека с физическим недостатком, - говорит Руслан Садыков.
Ребенок становится более открытым. Он может показать, какая у него чудо-рука. Да еще и с насадкой, при помощи которой можно, например, запустить квадрокоптер.
- Пациенты идут от сантиметра к миллиметру, - продолжает Руслан Садыков. - Сегодня они умеют переставлять предметы, а завтра уже нитку в иголку вставляют.
При использовании косметических протезов пациенты прятали искусственные руки в карманы. Не хотели привлекать внимание. Новые руки прятать не надо.
3D-протезы изготовлены из гипоаллергенного материала. Дизайн пациенты выбирают сами - детям нравятся яркие цвета и рисунки. Предварительно оценить декор можно через приложение на смартфоне.
Чтобы "умную" руку выдали за счет бюджета, она должна быть рекомендована индивидуальной программой реабилитации (ИПР). Потребность высока. Так, в Новосибирске в протезах нуждаются 25-30 маленьких пациентов в год, в Ярославле - 50. Всего же со старта программы "умные" руки получили около 800 человек - взрослые и дети.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов:
- Одна из важнейших задач, стоящих перед государством, - создание для людей с ограниченными физическими возможностями комфортных условий, чтобы они чувствовали себя полноправными членами общества, активно участвовали в общественной жизни. В регионе разработаны комплексы мероприятий по реабилитации и социальной защите инвалидов. Открытие Центра обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации - это еще один шаг навстречу к ним.
В Орле открылся первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации. В нем будут проводиться презентации передовых разработок в сфере реабилитационной индустрии. Также организован пункт временного проката и социальный магазин.
Основная задача сотрудников - подобрать посетителям технические средства реабилитации в соответствии с их индивидуальными программами и объяснить правила пользования и ухода за ними. На базе учреждения также создана площадка для адаптационного обучения инвалидов.
Адрес центра: город Орел, набережная Дубровинского, дом 60.
3D-протезирование породило новый вид спорта - кибатлетику. Первое в России соревнование прошло в 2017 году в ЦВК "Экспоцентр". Было три категории участников: с протезами бедра и голени, рук и на колясках с электроприводом. Спортсмены выполняли сложные задания на моторику и преодолевали препятствия. Судьи оценивали точность и скорость. Участники были поделены на пары и выходили на полосу препятствий одновременно. На трассах сочетались простые и сложные задания, но все они были взяты из повседневной жизни. Например, спортсменам с протезами ног нужно было несколько раз сесть на кресло и встать, подняться по лестнице, забить мяч в ворота, а участникам с протезами рук - перенести предметы и вкрутить лампочку.
Получение компенсации за протезирование
-се категории инвалидов при наличии ИПР имеют право на бесплатное протезирование. В случае самостоятельного приобретения изделий они вправе получить денежную компенсацию в размере, установленном территориальным уполномоченным органом. Величина компенсации может меняться и устанавливается на основании последних проведенных конкурсных закупок аналогичных изделий.
Решение о ее выплате принимается уполномоченным органом на основании следующих документов:
- документы, подтверждающие расходы (товарный, кассовый чек) - выдается компанией, устанавливающей протез;
- паспорт изделия - выдается компанией, устанавливающей протез;
- копия сертификата соответствия или регистрационного удостоверения - выдается компанией, устанавливающей протез;
- заявление о возмещении расходов по приобретению технического средства (изделия);
- свидетельство о рождении, паспорт родителя;
- справка, подтверждающая инвалидность;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- индивидуальная программа реабилитации (ИПР);
- сберкнижка или реквизиты банковского счета.
Процедура получения протеза за счет бюджетных средств при ИПР
- Обращение к производителю изделий за консультацией и проведением Медико-технической комиссии с выдачей медико-технического заключения (МТЗ) и назначением рекомендованного изделия.
- Обращение в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства для оформления формы 088/у-06 "Направление на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь".
- Обращение в службу медико-социальной экспертизы по месту жительства, установление группы инвалидности, разработка Индивидуальной программы реабилитации.
- Обращение к производителю протезно-ортопедических изделий за оказанием соответствующей услуги.