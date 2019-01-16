В 58 регионах страны стартовал федеральный проект. Специалисты инновационного центра "Сколково" устанавливают пациентам протезы, напечатанные на 3D-принтере.

Ванюша Родонов из Ярославля пока еще воспринимает "умную" руку как игрушку, изучает ее и осваивает. Фото: Анна Соловьева

Силиконовые пальцы

Трехлетний Ванюша Родонов из Ярославля еще привыкает к новой руке. По словам мамы Оксаны, воспринимает ее как игрушку.

- Носить протез целыми днями не надо, чтобы не отбить желание, - рассказывает Оксана. - Как только у Вани что-то не получается, мы протез снимаем.

Гильзу для крепления изготовили в Ярославле. Протез напечатали на 3D-принтере в компании "Моторика" - резиденте "Сколково".

- Это большой шаг вперед, - говорит управляющая Ярославским протезно-ортопедическим предприятием Ирина Дроздина. - Раньше для детей использовали косметические протезы. Они неактивные и не стимулируют работу мышц.

Первый в России "мультяшный" 3D-протез - в стиле любимого героя Молнии Маквин из "Тачек" - в прошлом году в Новосибирске получил четырехлетний Данила Имангулов. В этом году ему поставили новый - малыши растут.

- В 2017 году мы помогли двум детям, в 2018-м - пятерым, - рассказал "РГ" управляющий Новосибирским филиалом ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Антон Каменев. - Один из протезов - электрический. Раньше были только механические.

В Пензе Виктория Проскура первой получила протез - скорее даже игрушку ярко-розового цвета со следами невиданных зверушек. "Умная" рука способна схватывать и удерживать предметы, менять очередность силиконовых пальцев. На нее можно установить насадки под фонарик или мобильный телефон.

Проект изменит отношение к протезированию и людям с протезами. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- Протез приводится в действие бесшумным электродвигателем, - объяснил директор по региональному развитию компании "Моторика" Руслан Садыков. - Система "считывает" электрический потенциал, который вырабатывается мышцами.

Рука управляется силой мысли, но необходимы и упражнения. Так, 11-летний Максим из Борисоглебска освоил принцип работы за полчаса - поднимал и перемещал кубики и мячи.

Для малышей в возрасте до пяти лет разработаны особые методики, в том числе игровые.

Не надо прятать

Проект финансируется из федерального бюджета. От местных властей требуется информационная поддержка.

- Мы делаем яркий гаджет, чтобы пациента не воспринимали как человека с физическим недостатком, - говорит Руслан Садыков.

Ребенок становится более открытым. Он может показать, какая у него чудо-рука. Да еще и с насадкой, при помощи которой можно, например, запустить квадрокоптер.

- Пациенты идут от сантиметра к миллиметру, - продолжает Руслан Садыков. - Сегодня они умеют переставлять предметы, а завтра уже нитку в иголку вставляют.

При использовании косметических протезов пациенты прятали искусственные руки в карманы. Не хотели привлекать внимание. Новые руки прятать не надо.

3D-протезы изготовлены из гипоаллергенного материала. Дизайн пациенты выбирают сами - детям нравятся яркие цвета и рисунки. Предварительно оценить декор можно через приложение на смартфоне.

Чтобы "умную" руку выдали за счет бюджета, она должна быть рекомендована индивидуальной программой реабилитации (ИПР). Потребность высока. Так, в Новосибирске в протезах нуждаются 25-30 маленьких пациентов в год, в Ярославле - 50. Всего же со старта программы "умные" руки получили около 800 человек - взрослые и дети.

Прямая речь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов:

- Одна из важнейших задач, стоящих перед государством, - создание для людей с ограниченными физическими возможностями комфортных условий, чтобы они чувствовали себя полноправными членами общества, активно участвовали в общественной жизни. В регионе разработаны комплексы мероприятий по реабилитации и социальной защите инвалидов. Открытие Центра обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации - это еще один шаг навстречу к ним.

Тем временем

В Орле открылся первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации. В нем будут проводиться презентации передовых разработок в сфере реабилитационной индустрии. Также организован пункт временного проката и социальный магазин.

Основная задача сотрудников - подобрать посетителям технические средства реабилитации в соответствии с их индивидуальными программами и объяснить правила пользования и ухода за ними. На базе учреждения также создана площадка для адаптационного обучения инвалидов.

Адрес центра: город Орел, набережная Дубровинского, дом 60.

Кстати

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

3D-протезирование породило новый вид спорта - кибатлетику. Первое в России соревнование прошло в 2017 году в ЦВК "Экспоцентр". Было три категории участников: с протезами бедра и голени, рук и на колясках с электроприводом. Спортсмены выполняли сложные задания на моторику и преодолевали препятствия. Судьи оценивали точность и скорость. Участники были поделены на пары и выходили на полосу препятствий одновременно. На трассах сочетались простые и сложные задания, но все они были взяты из повседневной жизни. Например, спортсменам с протезами ног нужно было несколько раз сесть на кресло и встать, подняться по лестнице, забить мяч в ворота, а участникам с протезами рук - перенести предметы и вкрутить лампочку.

Конкретно

Получение компенсации за протезирование

-се категории инвалидов при наличии ИПР имеют право на бесплатное протезирование. В случае самостоятельного приобретения изделий они вправе получить денежную компенсацию в размере, установленном территориальным уполномоченным органом. Величина компенсации может меняться и устанавливается на основании последних проведенных конкурсных закупок аналогичных изделий.

Решение о ее выплате принимается уполномоченным органом на основании следующих документов:

- документы, подтверждающие расходы (товарный, кассовый чек) - выдается компанией, устанавливающей протез;

- паспорт изделия - выдается компанией, устанавливающей протез;

- копия сертификата соответствия или регистрационного удостоверения - выдается компанией, устанавливающей протез;

- заявление о возмещении расходов по приобретению технического средства (изделия);

- свидетельство о рождении, паспорт родителя;

- справка, подтверждающая инвалидность;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

- индивидуальная программа реабилитации (ИПР);

- сберкнижка или реквизиты банковского счета.

Процедура получения протеза за счет бюджетных средств при ИПР

- Обращение к производителю изделий за консультацией и проведением Медико-технической комиссии с выдачей медико-технического заключения (МТЗ) и назначением рекомендованного изделия.

- Обращение в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства для оформления формы 088/у-06 "Направление на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь".

- Обращение в службу медико-социальной экспертизы по месту жительства, установление группы инвалидности, разработка Индивидуальной программы реабилитации.

- Обращение к производителю протезно-ортопедических изделий за оказанием соответствующей услуги.