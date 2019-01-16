США предсказали снижение цен на нефть на фоне роста своей добычи

По итогам этого года средняя цена барреля североморской смеси нефти марки Brent составит 60,52 доллара. По стечению обстоятельств примерно столько же стоила нефть в эту среду. Такой прогноз в ежемесячном отчете дало Управление энергетической информации минэнерго США (EIA). Для сравнения: в прошлом году баррель стоил в среднем 71,19 доллара.

Прогноз EIA основывается на том, что на мировом рынке нефти все же будет профицит предложения, в то время как 2018 год прошел под эгидой дефицита и ожидания еще большей нехватки нефти ввиду американских санкций против Ирана. Эти опасения не оправдались, в том числе поэтому грядет среднегодовое снижение цены.

Кроме того, EIA прогнозирует снижение добычи нефти в странах ОПЕК в этом году на 0,9 миллиона баррелей в сутки - это около одного процента мирового производства. Снижение добычи странами ОПЕК обусловлено их участием в международном соглашении о регулировании добычи, в то время как, например, США в нем не участвуют, а потому там на фоне сложившейся ценовой конъюнктуры будет продолжать расти добыча. EIA ожидает роста более чем на десять процентов к концу 2019 года - до 12,24 миллиона баррелей в сутки. Именно этот фактор в первую очередь ограничит рост котировок.

Несмотря на то что нефтяные котировки нейтрально отреагировали на прогнозы минэнерго США во время торгов 16 января, фактор рекордно высокой добычи нефти в США в ближайшее время сохранит влияние на рынок и не позволит ценам на нефть подняться существенно выше 60 долларов за баррель ввиду неопределенности мирового спроса на энергоресурсы, полагают аналитики Нордеа Банка.