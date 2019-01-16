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16.01.2019 19:12
Рубрика: Экономика

Бочка с лихвой

США предсказали снижение цен на нефть на фоне роста своей добычи
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7766 (8)
По итогам этого года средняя цена барреля североморской смеси нефти марки Brent составит 60,52 доллара. По стечению обстоятельств примерно столько же стоила нефть в эту среду. Такой прогноз в ежемесячном отчете дало Управление энергетической информации минэнерго США (EIA). Для сравнения: в прошлом году баррель стоил в среднем 71,19 доллара.

Прогноз EIA основывается на том, что на мировом рынке нефти все же будет профицит предложения, в то время как 2018 год прошел под эгидой дефицита и ожидания еще большей нехватки нефти ввиду американских санкций против Ирана. Эти опасения не оправдались, в том числе поэтому грядет среднегодовое снижение цены.

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Кроме того, EIA прогнозирует снижение добычи нефти в странах ОПЕК в этом году на 0,9 миллиона баррелей в сутки - это около одного процента мирового производства. Снижение добычи странами ОПЕК обусловлено их участием в международном соглашении о регулировании добычи, в то время как, например, США в нем не участвуют, а потому там на фоне сложившейся ценовой конъюнктуры будет продолжать расти добыча. EIA ожидает роста более чем на десять процентов к концу 2019 года - до 12,24 миллиона баррелей в сутки. Именно этот фактор в первую очередь ограничит рост котировок.

Несмотря на то что нефтяные котировки нейтрально отреагировали на прогнозы минэнерго США во время торгов 16 января, фактор рекордно высокой добычи нефти в США в ближайшее время сохранит влияние на рынок и не позволит ценам на нефть подняться существенно выше 60 долларов за баррель ввиду неопределенности мирового спроса на энергоресурсы, полагают аналитики Нордеа Банка.

Экономика Отрасли Нефть и газ
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