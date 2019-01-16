Ставки по рублевым вкладам вернулись к уровню августа 2017 года

Ставки по банковским вкладам в российских банках продолжают расти и уже достигли максимума полуторагодичной давности. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым депозитам первой десятки крупнейших отечественных кредитных организаций по итогам первой декады января достигла отметки 7,53 процента.

В последний раз на этом уровне – 7,54 процента - они находились в августе 2017 года.

Рост максимальной ставки продолжается с третьей декады 2018 года. На минимальном уровне - 6,05 процента она находилась в первой декаде июня прошлого года.

По мнению экспертов, рост ставок обусловлен повышением Банком России ключевой ставки. Дополнительным фактором в конце года послужили предновогодние акции кредитных организаций, предлагавших клиентам сезонные депозиты с повышенным процентом.