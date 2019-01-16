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16.01.2019 21:59
Рубрика: Экономика

Ставки по рублевым вкладам вернулись к уровню августа 2017 года

Текст: Юлия Кривошапко

Ставки по банковским вкладам в российских банках продолжают расти и уже достигли максимума полуторагодичной давности. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым депозитам первой десятки крупнейших отечественных кредитных организаций по итогам первой декады января достигла отметки 7,53 процента.   

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам выросла до 7,43%
В России вновь выросла средняя максимальная ставка по вкладам банков

В последний раз на этом уровне – 7,54 процента - они находились в августе 2017 года.

Рост максимальной ставки продолжается с третьей декады 2018 года. На минимальном уровне - 6,05 процента она находилась в первой декаде июня прошлого года.

По мнению экспертов, рост ставок обусловлен повышением Банком России ключевой ставки. Дополнительным фактором в конце года послужили предновогодние акции кредитных организаций, предлагавших клиентам сезонные депозиты с повышенным процентом.

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