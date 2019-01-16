Суд вынес приговор по делу Джеймса Франко

Судебный процесс между 40-летним актёром, режиссёром и продюсером Джеймсом Франко и его бывшим студентом Райаном Муди подошёл к концу, сообщает Deadline.

Предметом для судебного разбирательства стали права на авторство сценария к фильму "Горе-творец", который был удостоен год назад номинации премии "Оскар" за лучший сценарий.

Бывший студент театральной школы при Университете Калифорнии, где с 2012 по 2013 год преподавал Джеймс Франко, подал на него в суд. В исковом заявлении Райан Муди утверждал, что Франко как его преподаватель поручил ему написать сценарий по мотивам книги про съемки культового фильма Томми Вайсо "Комната".

Муди подготовил для Франко пять разных драфтов сценария, но потом был отстранён от работы по требованию представителей компании Сета Рогена Point Grey Pictures, которые планировали взять на его место опытных профессионалов Скотта Нойстедтера и Майкла Вебера. За свою работу Муди получил всего лишь 5000 долларов, а также туманное обещание помощи со съемками его дебютного авторского проекта On The Bus. Обещание, разумеется, так и не было выполнено.

Адвокаты обвиняемых в ответ настаивали, что с помощью судебных разбирательств истец просто пытается отменить действующее соглашение, стараясь показать себя обманутым при подписании контракта.

После десяти месяцев судебных тяжб Райан Муди, а также производственная компания Сета Рогена Point Grey Pictures и производственная компания Джеймса Франко Rabbit Bandini Productions, наконец, пришли к единому соглашению, но только его суть так и не была озвучена для прессы. Адвокат истца подал ходатайство о прекращении дела, суд это подтвердил.