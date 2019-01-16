Свыше 11 миллионов человек отказались от почтовых извещений

Новости

Рубль вырос по отношению к доллару и евро 20:17
Минтранс предложил добавить средства на льготные полеты с Дальнего Востока 20:15
Умер режиссер Ленин Раджендран 20:15
"Русский дом" в Давосе объявил программу мероприятий к форуму 20:02
Производитель девятка яиц пообещал продавать его по цене восьми 19:57
США анонсировали 2 февраля запуск процедуры выхода из ДРСМД 19:45
В Москве коллекторы "атаковали" школу 19:18
Украина вошла в ТОП-10 по темпу роста долларовых миллионеров 19:18
Названа причина смерти актера Павла Салиман-Владимирова 19:01
В Госдуме назвали цель санкций против "сотрудников ГРУ" 18:57
Под Белгородом убившую внучку бабушку приговорили к 16 годам тюрьмы 18:50
Организаторов премии "Грэмми" обвинили в дискриминации женщин 18:48
Командование коалиции подтвердило гибель четырех военных США в Сирии 18:46
"Газпром" увеличил добычу газа в начале января 18:39
В Татарстане скончался известный певец Ильгам Шакиров 18:38
Раскольники захватили храм канонической УПЦ во Львовской области 18:37
В парламенте Южной Кореи открылась выставка картин КНДР 18:30
Из-за короткого замыкания из гимназии в Москве эвакуированы школьники 18:07
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами 18:06
На Кавминводах выяснят причину смерти девушки в больнице 18:04
Археологи переписали историю одомашнивания собак 17:59
Максим Орешкин возглавит российскую делегацию на форуме в Давосе 17:58
Найдены следы легендарной древней панацеи 17:56
Агент посоветовал "Зениту" идеальную замену Паредесу 17:49
Минфин разместил ОФЗ на 35,1 млрд рублей 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
16.01.2019 19:46
Рубрика: Экономика

Посылка за секунды

Свыше 11 миллионов человек отказались от почтовых извещений
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7766 (8)
Каждое второе регистрируемое почтовое отправление в России теперь выдается с помощью простой электронной подписи, подсчитали на "Почте России". Свыше 11 миллионов россиян оформили ее, чтобы получать посылки без заполнения бумажных извещений. С помощью новой технологии получено уже более 70 миллионов посылок. Процесс выдачи занимает не больше 30 секунд.
Электронная подпись позволяет в пять раз сократить время выдачи посылок и других почтовых отправлений. Фото: Сергей Михеев/ РГ Электронная подпись позволяет в пять раз сократить время выдачи посылок и других почтовых отправлений. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Электронная подпись позволяет в пять раз сократить время выдачи посылок и других почтовых отправлений. Фото: Сергей Михеев/ РГ

"В преддверии новогодних праздников, в самый насыщенный для почтовиков период, каждый день с помощью простой электронной подписи выдавалось в среднем 4-5 миллиона отправлений. Внедрение цифровых технологий позволяет нам сократить время обслуживания клиентов в отделениях почтовой связи и в целом повысить качество нашего сервиса", - отметил гендиректор "Почты России" Николай Подгузов.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Мессенджеры перестали быть анонимными

Оформить простую электронную подпись можно бесплатно на сайте "Почты России" или в отделении. В заявке на ее получение указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности необходимо предъявить паспорт. Если у клиента есть учетная запись на портале госуслуг, он может получить простую электронную подпись на сайте. После завершения процесса клиент получит СМС с подтверждением. Регистрация занимает всего несколько минут, но позволяет сократить в пять раз время выдачи почты и отказаться от необходимости заполнять бумаги и предъявлять паспорт. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеют.

При получении посылки нужно назвать имя и фамилию или трекинг-номер отправления, чтобы оператор нашел его в базе. После этого назвать номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет СМС или Push-уведомление в мобильном приложении оператора с кодом подтверждения. Его необходимо назвать для получения письма или посылки.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами
Кремль назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией
В сирийском Манбидже девять человек погибли от мощного взрыва
Кудрин объяснил, как вывести Россию в топ-5 экономик мира