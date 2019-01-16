Свыше 11 миллионов человек отказались от почтовых извещений

Каждое второе регистрируемое почтовое отправление в России теперь выдается с помощью простой электронной подписи, подсчитали на "Почте России". Свыше 11 миллионов россиян оформили ее, чтобы получать посылки без заполнения бумажных извещений. С помощью новой технологии получено уже более 70 миллионов посылок. Процесс выдачи занимает не больше 30 секунд.

"В преддверии новогодних праздников, в самый насыщенный для почтовиков период, каждый день с помощью простой электронной подписи выдавалось в среднем 4-5 миллиона отправлений. Внедрение цифровых технологий позволяет нам сократить время обслуживания клиентов в отделениях почтовой связи и в целом повысить качество нашего сервиса", - отметил гендиректор "Почты России" Николай Подгузов.

Оформить простую электронную подпись можно бесплатно на сайте "Почты России" или в отделении. В заявке на ее получение указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности необходимо предъявить паспорт. Если у клиента есть учетная запись на портале госуслуг, он может получить простую электронную подпись на сайте. После завершения процесса клиент получит СМС с подтверждением. Регистрация занимает всего несколько минут, но позволяет сократить в пять раз время выдачи почты и отказаться от необходимости заполнять бумаги и предъявлять паспорт. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеют.

При получении посылки нужно назвать имя и фамилию или трекинг-номер отправления, чтобы оператор нашел его в базе. После этого назвать номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет СМС или Push-уведомление в мобильном приложении оператора с кодом подтверждения. Его необходимо назвать для получения письма или посылки.