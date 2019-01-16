Тяжелобольные получат качественную помощь на дому

Тяжелобольные пациенты смогут оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную помощь и заботу от государства. Инициатива о паллиативной помощи, подготовленная по поручению президента Владимира Путина, прошла первое чтение в Госдуме.

Слово "паллиативная" - от латинского "плащ" или "защита", рассказал депутатам замминистра здравоохранения Евгений Камкин. И нововведения в этой сфере призваны защитить тяжелобольных людей от страданий, дать им возможность в последние годы жизни находиться дома, а не в больнице. И при этом - получать качественную помощь от государства и волонтеров. Круг этой помощи широк - от избавления от боли (для этого смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода.

- Мы предусмотрели 4,1 миллиарда рублей в федеральном бюджете на развитие паллиативной помощи (в 2019 году - прим. "РГ"), - пояснил замминистра. - Она включает в себя как обеспечение лекарствами, так и приобретение медицинского оборудования, которое будет использоваться на дому.

Специально будут созданы выездные патронажные службы. Для этого подготовят специалистов, которые смогут работать со вспомогательными средствами дыхательной поддержки и т.п. Сегодня уже около 100 тысяч человек прошли обучение навыкам работы с такой группой пациентов, сообщил Камкин.

Еще одна важная новелла - пациенты смогут получать лекарства бесплатно не только лежа в больнице, как это было ранее, но и по месту жительства в дневном стационаре.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект был разработан по поручению президента, данному по итогам встречи Владимира Путина с волонтерами. "Принятие этого закона ждут наши граждане, - уверен спикер. - Люди должны быть уверены, что они не останутся один на один со своей болью. Этот законопроект важен для того, чтобы в нашей жизни было больше добра и помощи друг другу".

Неизлечимо больные люди будут получать качественную медицинскую помощь, необходимое обезболивание, а также социальную и психологическую поддержку, а главное - смогут находиться в тяжелый жизненный период дома, рядом со своими родными и близкими, подчеркнул парламентарий.

Законопроект еще до первого чтения прошел широкое обсуждение с гражданским обществом, и на заседание Госдумы пригласили человека, который не понаслышке знает, что такое помощь тяжелобольным людям. Директор столичного Центра паллиативной помощи Анна Федермессер эмоционально рассказала, почему так важно принять данный законопроект.

По ее словам, из 1 миллиона 300 тысяч человек, которые нуждаются в помощи, получают ее менее 300 тысяч. Большая часть оставшихся без паллиативной помощи людей умирают в отделениях интенсивной терапии, потому что так устроена система здравоохранения, отметила эксперт.

В конце жизни человеку мало одной медицины - если удается снять боль, то сильнее становятся духовные, социальные потребности, отметила Федермессер. По ее словам, в больницах смотрят на это формально.

"Паллиативная помощь помогает тяжелобольным не быть обузой. Это альтернатива эвтаназии. Ведь человек хочет умереть быстрее, если он страдает, - подчеркнула глава центра. - Этот законопроект - про право на жизнь до конца жизни".

Эксперт рассказала, что подробно общалась на эту тему с президентом. Он посетил детский хоспис, поговорил с волонтерами. Тогда и родилось такое поручение.

В России есть слово "отмучился", напомнила Федермессер. А надо сделать так, чтобы это слово стало устаревшим, чтобы люди не "отмучивались", а достойно уходили из жизни, уверена она. И если раньше паллиативная помощь была делом энтузиастов, то теперь она будет оказываться под эгидой государства.