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16.01.2019 17:54
Рубрика: Власть

Жизнь без боли

Тяжелобольные получат качественную помощь на дому
Текст: Татьяна Замахина
Неизлечимо больные пациенты смогут оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную поддержку государства. Законопроект о паллиативной помощи, подготовленный по поручению президента, прошел в среду первое чтение в Госдуме.
Тяжелобольные смогут получать лекарства бесплатно не только лежа в больнице, но и по месту жительства в дневном стационаре. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Тяжелобольные смогут получать лекарства бесплатно не только лежа в больнице, но и по месту жительства в дневном стационаре. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Тяжелобольные смогут получать лекарства бесплатно не только лежа в больнице, но и по месту жительства в дневном стационаре. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Слово "паллиативная" - от латинского "плащ" или "защита", рассказал депутатам замминистра здравоохранения Евгений Камкин. Нововведения в этой сфере призваны защитить тяжелобольных людей от страданий, дать им возможность в последние годы жизни находиться дома, а не в больнице. При этом получать качественную помощь от государства и волонтеров. Круг этой помощи широк - от избавления от боли (для этого смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода. "Мы предусмотрели 4,1 миллиарда рублей в федеральном бюджете на развитие паллиативной помощи (в 2019 году. - Прим. "РГ") - пояснил замминистра. - Она включает в себя как обеспечение лекарствами, так и приобретение медицинского оборудования, которое будет использоваться на дому".

Фото: iStock
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Специально будут созданы выездные патронажные службы. Сегодня уже около 100 тысяч человек прошли обучение навыкам работы с такой группой пациентов, сообщил Камкин. Еще одна важная новелла - тяжелобольные смогут получать лекарства бесплатно не только лежа в больнице, как это было ранее, но и по месту жительства в дневном стационаре. "Принятие этого закона ждут наши граждане, - уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Люди должны быть уверены, что они не останутся один на один со своей болью".
Пациенты получат качественную медицинскую помощь, необходимое обезболивание, а также социальную и психологическую поддержку, а главное - смогут находиться в тяжелый жизненный период дома, рядом со своими родными и близкими, подчеркнул парламентарий.

Как сообщила депутатам директор столичного Центра паллиативной помощи Анна Федермессер, из 1 миллиона 300 тысяч человек, которые нуждаются в паллиативной помощи, получают ее менее 300 тысяч.

Госдума на своем заседании приняла в первом чтении еще один законопроект на медицинскую тему. Поправки направлены на снижение цен на жизненно важные лекарства. Если импортный препарат подешевел в иностранной валюте в стране, где он производится, то и в России надо будет снижать цену. Такая обязанность появится у держателей регистрационных удостоверений на данные препараты. Минздрав не ожидает, что часть препаратов в результате будет вымываться с рынка. Подорожать же лекарственный препарат из жизненно важного списка сможет по инфляции не чаще раза в год. ФАС будет проводить экономический анализ предельной отпускной цены.

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