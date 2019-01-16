Туризм в России предложили поддержать налогом на выезд

В России предложили ввести налог на пересечение границы в размере 500 рублей. Такое предложение содержится в обращении ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", направленном на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова.

Налог предлагают брать каждый раз, когда россиянин или иностранец пересекает границу РФ. Исключение составят транзитные пассажиры, которые въезжают в страну не более чем на 24 часа. Вырученные таким образом средства предлагается направить на развитие туротрасли.

"Мне кажется, что сейчас не время говорить об увеличении каких-либо дополнительных сборов. Сейчас мы должны говорить об увеличении доступности, льготировании всех видов туризма", - отреагировала на это предложение вице-премьер Ольга Голодец. Ростуризм также не поддержал инициативу, заявив, что "ведомство считает неотъемлемым право граждан России свободно выбирать направления турпоездок, а реализация этого права не должна облагаться никакими дополнительными налогами".