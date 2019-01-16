Участников II Европейских игр в Минске ждет немало приятных сюрпризов

Участники II Европейских игр, которых ждут в Минске летом, привезут домой не только медали. Между соревнованиями и тренировками они научатся работать за гончарным кругом, плести пояса-обереги, освоят белорусскую кухню - для спортсменов создадут самобытный уголок Беларуси прямо в спортивной деревне.

Белорусский культурный центр - проект из трех частей. Это не только выставка из музейной коллекции, демонстрирующая традиционные соломоплетение, ткачество, керамику или костюм. Интерактивная часть предполагает, что любой из гостей сможет освоить несколько народных ремесел, собственными руками сотворить себе сувенир на память о Беларуси. А заодно узнать старинную историю этого сувенира - в качестве мастеров в Белорусском культурном центре будут работать сотрудники Национального исторического музея (НИМ), музейные педагоги, которые способны и экскурсию провести, и любую беседу поддержать на удобном для гостя языке. Гостям здесь будут рады почти в любое время суток - благодаря волонтерам с кафедры межкультурных коммуникаций Белгосуниверситета культуры и искусств и факультета международных отношений БГУ.

К слову

Планирует НИМ презентовать в Белорусском культурном центре также несколько своих мультимедийных проектов. К примеру, инновационный экспозиционный комплекс "Скарбы Нацыянальнага гiстарычнага музея Рэспублiкi Беларусь", представляющий собой, по сути, интерактивную книгу, собравшую под "обложкой" его самые ценные сокровища. От знаменитого "пояса Витовта" до других реликвий, найденных в белорусских кладах. У каждого из них своя музыка - листая книгу, гости услышат старинные мелодии из исторической "Полоцкой тетради", произведения современных белорусских композиторов. Еще к лету НИМ планирует добавить к своей мультимедийной коллекции древних памятников Кревский замок, который реставрируют сейчас на Гродненщине. Участники Европейских игр первыми совершат виртуальную экскурсию в прошлое этого величественного здания.

Кроме того, в сотрудничестве с Белгосуниверситетом культуры и Белорусским союзом художников для всех спортсменов и болельщиков музей готовит большую презентацию белорусского искусства - от предметов этнографии из своих фондов до произведений известных белорусских художников. Готовятся к событию и филиалы НИМ - скажем, Музей истории белорусского кино в сотрудничестве с национальной киностудией разрабатывает туристические маршруты по местам съемок любимых советских картин, многие из которых снимались на "Беларусьфильме".