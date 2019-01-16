Украина решила возобновить строительство тяжелых самолетов "Руслан"

"Уже сейчас мы на завершающей стадии полной переработки всей электронной составляющей этого транспортного самолета. И надеемся, что она будет окончательно принята инженерной и конструкторской группой ГП "Антонов", чтобы в этом году начать сборку первого самолета", - цитирует ТАСС заместителя генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергея Омельченко.

Отметим, что в июне прошлого года глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Бондарев высказал мнение, что Россия может наладить выпуск самолет Ан-124 без участия Украины. Ведь в советское время именно в Ульяновске осуществлялась сборка сверхтяжелых грузовых транспортников и иных самолетов. При возобновлении серийного производства самолет получит другое название.

"Это будет абсолютно новый самолет и именно российского производства, разработанный уже нашими конструкторами. Там все будет заменено: новая навигация, новые двигатели", - заявил глава оборонного комитета СФ.

Справка "РГ"

Ан-124 "Руслан" - тяжелый советский транспортный самолет. Разработан в ОКБ имени Антонова. Создавался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, а также тяжелой техники и военнослужащих. Максимальная грузоподъемность - 120 тонн, скорость - 865 км/ч, дальность полета с полной загрузкой - 4,8 тысяч километров. С 1984 по 2004 годы произведено 55 самолетов. Часть построенных самолетов остаются на вооружении ВКС России, еще десять "Русланов" эксплуатируются в авиакомпании "Волга-Днепр".