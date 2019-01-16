Украина вошла в ТОП-10 по темпу роста долларовых миллионеров

В то время, как население Украины испытывает все больше трудностей из-за ухудшающейся экономической ситуации в стране, темпы "прироста" миллионерами - причем долларовыми - здесь не просто высоки, но в ближайшую пятилетку останутся одними из самых высоких в мире. По этому показателю Киев вошел в рейтинг ТОП-10, представленный экспертами компании Wealth-X. Впрочем, выглядит он, скорее, как антирейтинг.

Согласно прогнозам, которые приводит ТАСС, до 2023 года число граждан с активами от одного до тридцати миллионов вырастет на 9,2 процента. К слову, обгоняют украинцев - в порядке возрастания - Польша, Бангладеш, Египет, а лидирует по росту числа богачей одна из беднейших и самых неблагополучных стран мира - Нигерия.

Вообще же людей, имеющих доход с указанной финансовой "вилкой", по всему свету сейчас насчитывается более 22 миллионов. Только в прошлом году их появилось 400 тысяч. Ожидаемо больше всего миллионеров обитает в США, а вот на втором месте - Китай, который обогнал по абсолютным цифрам даже Страну Восходящего Солнца.