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Рубрика: Власть

Ушаков: Сербия обеспечит безопасность визита Путина

Текст: Александра Белуза
В четверг Владимир Путин отправляется с визитом в Сербию, где его ждут два раунда переговоров с президентом Сербии. Лидеры встретятся сначала в узком составе, а затем в расширенном. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. На фоне появившейся информации о задержании в Сербии террориста он выразил уверенность, что Сербия обеспечит безопасность визита главы российского государства.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсудят развитие торгово-экономических связей, энергетику. "Наращиванию товарообмена будет способствовать введение режима свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом. Ведутся активные переговоры на этот счет по проекту соответствующего документа. Надеемся на его подписание в текущем году", - заявил Ушаков.

Он сообщил, что лидеры обсудят и ситуацию вокруг Косово, которая "обострилась из-за серии провокационных шагов косовских албанцев". В  качестве примера Ушаков привел принятый в декабре так называемым косовским парламентом закон о трансформации сил безопасности Косово в полноценную косовскую армию, что, по его словам, "является грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244", которая является основополагающей в этом контексте.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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"Мы, конечно, поддержим удовлетворительное взаимоприемлемое решение, если таковое будет достигнуто между Белградом и Приштиной. Но при этом исходим из того, что любое решение должно соответствовать международному праву, затем получить одобрение Совета безопасности ООН и быть реально исполнимым", - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о задержании в Сербии террориста, который якобы мог готовить теракт во время визита президента России, Ушаков сказал, что узнал об этом из сообщений прессы. "Сербская сторона нас заверяет, что принимает все меры по обеспечению безопасности визита, буквально все. Плюс соответствующие сербские службы находятся в плотнейшем контакте с российскими. В этом плане, уверен, вся деятельность нашей делегации будет обеспечена и никаких срывов не будет", - отметил Ушаков.

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