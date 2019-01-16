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16.01.2019 16:38
Рубрика: Экономика

В 27 регионах России построят новые терминалы аэропортов

Текст: Надежда Толстоухова
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на совещании с членами правительства, что в 2019 году в 27 регионах РФ начнется строительство новых терминалов в аэропортах. Речь идет об объектах в Перми, Челябинске, Новосибирске, Хабаровске, Благовещенске и других городах.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На строительство и реконструкцию аэропортового комплекса Игнатьево в Благовещенске уже выделено более четырех миллиардов рублей, сообщала ранее на этой неделе пресс-служба Минтранса РФ.

Фото: РИА Новости
У Шереметьево появится новый терминал

Работы по модернизации еще 12 нуждающихся в реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке тоже планируется начать в 2019 году. В их числе, помимо аэропорта Игнатьево в Благовещенске, будут Чокурдах, Среднеколымск и Тикси в Якутии, Сокол в Магаданской области и Новый в Хабаровске.

Как ранее сообщалось, в 2019 году планируют ввести в эксплуатацию международный терминал в аэропорту Махачкалы. В Петропавловске-Камчатском первый камень на месте будущего пассажирского терминала аэропорта "Елизово" заложили в середине прошлого года, а его ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минфин
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