В 27 регионах России построят новые терминалы аэропортов

На строительство и реконструкцию аэропортового комплекса Игнатьево в Благовещенске уже выделено более четырех миллиардов рублей, сообщала ранее на этой неделе пресс-служба Минтранса РФ.
Работы по модернизации еще 12 нуждающихся в реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке тоже планируется начать в 2019 году. В их числе, помимо аэропорта Игнатьево в Благовещенске, будут Чокурдах, Среднеколымск и Тикси в Якутии, Сокол в Магаданской области и Новый в Хабаровске.
Как ранее сообщалось, в 2019 году планируют ввести в эксплуатацию международный терминал в аэропорту Махачкалы. В Петропавловске-Камчатском первый камень на месте будущего пассажирского терминала аэропорта "Елизово" заложили в середине прошлого года, а его ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.