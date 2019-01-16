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16.01.2019 12:15
Рубрика: В мире

В Иране рассказали подробности ареста журналистки иранского канала

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

При аресте журналистки и ведущей новостей иранского англоязычного телеканала Press TV Марзие Хашеми американские представители вели себя грубо. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на родственников и близких арестованной.

Ранее Press TV на своей странице в Twitter рассказал, что в Вашингтоне арестована сотрудница телеканала Марзие Хашеми. Американские власти не называют причины ее задержания, никаких официальных обвинений против нее пока не выдвинуто.

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По свидетельствам родственников, Хашеми (урожденная Мелания Франклин), которая последние годы жила и работала в Иране, прибыла в США в минувшее воскресенье, чтобы навестить своего больного брата.

Родственники арестованной узнали об ее аресте лишь через двое суток.

Сообщается, что при аресте полицейские обращались с ней как с преступницей, заковали журналистку в наручники, заставили снять хиджаб и переодеться в обычную футболку.

Близкие арестованной рассказали, что в американской тюрьме мусульманке Хашеми из еды предлагают запрещенную в исламе свинину, поэтому ей приходится питаться лишь сухарями.

Напомним, что арест Хашеми произошел на фоне недавнего подтверждения МИД Ирана сообщений об аресте летом прошлого года в иранском городе Мешхед бывшего военнослужащего ВМС США Майкла Уайат. Американец был задержан в аэропорту Мешхеда, когда он собирался вылететь в Соединенные Штаты. Ранее 46-летний Уайт несколько раз посещал Исламскую Республику для свиданий с местной девушкой.

В мире Ближний Восток Иран
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