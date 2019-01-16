В Иране рассказали подробности ареста журналистки иранского канала

При аресте журналистки и ведущей новостей иранского англоязычного телеканала Press TV Марзие Хашеми американские представители вели себя грубо. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на родственников и близких арестованной.

Ранее Press TV на своей странице в Twitter рассказал, что в Вашингтоне арестована сотрудница телеканала Марзие Хашеми. Американские власти не называют причины ее задержания, никаких официальных обвинений против нее пока не выдвинуто.

По свидетельствам родственников, Хашеми (урожденная Мелания Франклин), которая последние годы жила и работала в Иране, прибыла в США в минувшее воскресенье, чтобы навестить своего больного брата.

Родственники арестованной узнали об ее аресте лишь через двое суток.

Сообщается, что при аресте полицейские обращались с ней как с преступницей, заковали журналистку в наручники, заставили снять хиджаб и переодеться в обычную футболку.

Близкие арестованной рассказали, что в американской тюрьме мусульманке Хашеми из еды предлагают запрещенную в исламе свинину, поэтому ей приходится питаться лишь сухарями.

Напомним, что арест Хашеми произошел на фоне недавнего подтверждения МИД Ирана сообщений об аресте летом прошлого года в иранском городе Мешхед бывшего военнослужащего ВМС США Майкла Уайат. Американец был задержан в аэропорту Мешхеда, когда он собирался вылететь в Соединенные Штаты. Ранее 46-летний Уайт несколько раз посещал Исламскую Республику для свиданий с местной девушкой.