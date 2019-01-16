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16.01.2019 19:20
Рубрика: В мире

Мигрантам дадут шанс

В Италии открыли онлайн-университет для беженцев
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск №7766 (8)
На Апеннинах создан первый в мире онлайн-вуз для иммигрантов, лишенных до сегодняшнего дня возможности получить полноценное высшее образование.

Идея создания виртуальной образовательной платформы принадлежит руководству тематического университета Uninettuno, представители которого шли к реализации данного проекта с 2015 года - именно в этот период резко вырос иммиграционный поток в Италию.

"Наша цель помочь молодым и не очень молодым людям, которые переживают драматический момент в жизни, получить доступ к знаниям. Речь идет об индивидуумах, у каждого из которых своя история. Они прибыли из стран, в которых есть богатая культура и высокий умственный потенциал", - пояснила ректор Uninettuno Мария Амата Гарито, отметив, что получение диплома о завершенном высшем образовании поможет беженцам интегрироваться в европейское сообщество.

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Запись в онлайн-университет, которая предоставляется исключительно находящимся под международной опекой беженцам, позволит им совершенно бесплатно подтвердить полученный на родине диплом, приобрести новую специальность (самым популярным на сегодняшний день факультетом является инженерский), а также выучить иностранный язык итальянский, английский, немецкий и арабский. Так, к примеру, разработанное в вузе бесплатное приложение для изучения итальянского языка загрузили в свои смартфоны более 12 тысяч человек.

В настоящий момент в университете числятся 480 студентов из 28 стран мира, львиная доля из которых являются представителями мужского пола в возрасте от 18 до 34 лет. Они проживают в специальных лагерях для беженцев на территории Италии, Германии, Турции, Саудовской Аравии, Ливана и многих других стран.

В мире Европа Италия Беженцы в Европе
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