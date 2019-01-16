В озможность увеличения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей вновь обсуждается в Киргизии. Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса (ГАРТЭК) предлагает повысить стоимость киловатт-часа в два раза. Профильное ведомство объясняет это желанием установить справедливую цену, которая бы соответствовала реальной.

Долг платежом красен

- Существующие тарифы не покрывают затрат энергетических компаний, - утверждает замруководителя Госагентства Миргуль Айдарова. - Фактическая стоимость электроэнергии в республике составляет 1,65 сома за киловатт.

Миргуль Айдарова объясняет это тем, что республика несколько лет подряд брала кредиты за рубежом на модернизацию энергетики страны. Из-за полученных займов, по ее словам, затраты энергокомпаний выросли только в 2017 году на 2,7 миллиарда сомов. Пик же выплат по финансовым обязательствам придется на 2025-й. Через семь лет, по подсчетам Миргуль Айдаровой, сумма выплат достигнет 11,6 миллиарда сомов.

- Долги компаний большие, и их придется выплачивать, - предупреждает она. - Киргизия вынуждена к этому времени определить источники финансирования отрасли, чтобы иметь средства для погашения обязательств. Кроме того, нужно повысить цены на экспорт электроэнергии.

Кредиты, которые упомянули в ГАРТЭК, брали в основном в Китае, к финансовой поддержке которого прибегли, чтобы реализовать несколько важных инфраструктурных проектов. Так, за счет выделенных КНР средств в республике модернизировали ТЭЦ Бишкека и построили так называемое внутреннее энергокольцо. Оно, как уверяло руководство страны, требовалось, чтобы обеспечить стране независимость от соседей. В частности, от Узбекистана, по территории которого осуществлялся переток электроэнергии, генерируемой на юге КР, к потребителям на севере.

Парламент не согласен

Предполагаемое увеличение тарифов уже привело к громкой дискуссии с участием парламентариев. Как утверждает депутат Кожобек Рыспаев, законодатели не поддержат увеличение стоимости электроэнергии, поскольку большая часть населения вряд ли сможет оплачивать такие счета. Тем более что ГАРТЭК фактически предлагает повысить цену киловатт-часа в два раза.

- На данный момент многие жители республики получают небольшие зарплаты и пенсии, - говорит Кожобек Рыспаев. - Если тариф поднимут, людям что, всю зарплату или пенсию полностью за электроэнергию отдавать? Ее стоимость можно повышать, когда улучшится качество жизни.

Впрочем, как утверждает он же, изменение тарифов не требует согласования с парламентариями. Тем не менее их мнение нельзя игнорировать, а большинство депутатов, по его словам, против удорожания электроэнергии. Кстати ранее правительство обещало снизить ее стоимость.

- В постановлении правительства прописано, что тарифы будут снижены, как только республика перестанет импортировать энергию из-за рубежа, - напомнил Кожобек Рыспаев и сообщил, что закупать электричество приходилось в предыдущие годы - из-за периода маловодья и дефицита мощностей. Сейчас же нехватки в энергии страна не испытывает, что, впрочем, не отменяет необходимости развития отрасли.

"Горячая" перспектива

Несмотря на колоссальное долговое бремя, проблемы в энергетике Киргизии отнюдь не сняты. Более того, отрасль по-прежнему нуждается как в модернизации, так и в строительстве новых генерирующих мощностей. По данным Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования республики (ГКПЭН), многие электростанции требуют реконструкции.

- Износ оборудования в отрасли очень высок, - поясняет заведующий сектором планирования и прогнозирования в электроэнергетике госкомитета Мирлан Дуйшенбиев. - В среднем его уровень составляет около 60 процентов. Основу энергетики страны составляют ГЭС. 90 процентов электроэнергии вырабатываются на них, в то время как выработка зависит от притока воды. Прирост вырабатываемых мощностей не отвечает увеличивающемуся спросу на энергию.

Киргизия, вместе с тем, долгое время делала ставку именно на развитие гидроэнергетики и пыталась привлечь в эту сферу инвестиции. Однако в последнее время к вопросу о строительстве новых ГЭС местное экспертное сообщество относится с изрядной долей скепсиса. Отчасти это связано с разрывом договоренностей между республикой и "РусГидро", компанией, которую несколько лет назад привлекали для строительства нового каскада ГЭС на реке Нарын. Но в немалой степени - с изменением климата. К 2100 году, по оценкам ученых, в связи с глобальным потеплением Киргизия лишится значительного числа ледников, служащих источником рек.

- За последние сто лет средняя годовая температура в КР выросла на 0,8 градуса, - заявил эксперт Азамат Акенеев, входящий в межведомственную рабочую группу по разработке статистических индикаторов изменения климата. - Потепление существенно повлияло на состояние водных ресурсов. Нам следует задуматься о том, как развивать энергетический комплекс.

А есть ли альтернатива?

- Есть ли смысл увеличивать количество ГЭС, если в дальнейшем у нас будет маловодье? - спрашивает Азамат Акенеев. Искать ответ на этот вопрос в идеале и должна профильная структура. Вот только четкого понимания, какое именно ведомство может заниматься развитием энергетики, нет даже в правительстве.

В ГКПЭН, к примеру, предлагают воссоздать министерство энергетики. Ведомство было ликвидировано из-за якобы неэффективной работы. А других идей, судя по всему, у чиновников пока нет.

Известный в КР эксперт Кубат Рахимов, в свою очередь, неоднократно приводил властям республики в качестве примера южные штаты США и некоторые европейские страны, активно использующие альтернативную энергетику, включая гелиоэлектростанции. К сожалению, применение подобных технологий в больших масштабах Киргизии пока не по карману, хотя климат и большое количество ясных дней в году - аргумент в пользу солнечных модулей и батарей.

Проблему могло бы решить собственное производство преобразователей энергии в электричество. Тем более, что в республике уже пытались начать промышленный выпуск монокристаллического кремния. Но, увы, предприятие в городе Таш-Кумыре, на котором готовились производить эту продукцию, так и не было запущено на полную мощность, а ныне совсем остановлено.

Досье "РГ"



На данный момент бытовые абоненты в Киргизии платят по 0,77 сома за киловатт-час. В случае, если потребление превышает порог в 700 киловатт-час в месяц, тариф увеличивается до 2,16 сома. Но 88,6 процента плательщиков расходуют меньше установленного лимита.



Справка "РГ"



Строительство подстанции "Датка" в Джалал-Абадской области, реконструкция ряда действующих подстанций и ремонт системы релейной защиты и автоматики на Курпсайской ГЭС обошлись в 208 миллионов долларов. Строительство линии электропередачи "Датка - Кемин". ЛЭП протяженностью 405 километров было оценено еще в 389 миллионов долларов.



На модернизацию ТЭЦ киргизская сторона привлекла из КНР еще 386 миллионов долларов на тех же условиях. Мощность теплоэлектроцентрали увеличилась на треть и достигла 812 мегаватт. На сегодня сумма обязательств перед китайской стороной за указанные проекты составляет около 983 миллионов долларов.