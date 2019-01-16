В ЛНР заявили об угрозе взрыва военными ВСУ водохранилища в Донбассе

В ЛНР заявили об угрозе взрыва на Мироновском водохранилище в Донбассе.

Известно, что военнослужащие ВСУ заминировали шлюзы и могут взорвать их в любой момент, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинские силовики подтвердили факт минирования, передает РИА Новости.

Он призвал мировое сообщество обратить внимание на этот факт, поскольку взрыв шлюзов может привести к повышению уровня воды в реке Лугань, что повлечет за собой затопление по меньшей мере четырех населенных пунктов (Троицкое, Калиново, Ирмино и Первомайск) и жертвы среди мирного населения.

Марочко указал, что подготовку к диверсии видели представители мониторинговой миссии ОБСЕ и информация о предполагаемых взрывных устройствах есть в их отчете.