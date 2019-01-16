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16.01.2019 19:18
Рубрика: Происшествия

В Москве коллекторы "атаковали" школу

Текст: Сергей Бабкин

Одну из школ Москвы "атаковали" коллекторы: они нашли телефон директора и начали требовать долг с родителей ученика, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

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Как стало известно ТАСС, речь идет о школе № 1285. И рабочий, и мобильный номера телефонов директора указан на сайте учреждения. Видимо, там их и нашли сборщики долгов. По данным полиции, коллекторы угрожали расправиться с родителями одного из школьников из-за просрочки по кредиту.

Полиция провела проверку и в итоге возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ - "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

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