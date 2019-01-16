В парламенте Южной Кореи открылась выставка картин КНДР

"Приди весна объединения!" - такое романтическое название имеет открывшаяся в парламенте Южной Кореи выставка картин художников из КНДР. В фойе здания Центра парламентариев в настоящий момент выставлены более полусотни работ, авторами которых являются около сорока северокорейских мастеров.

Инициаторами этой акции выступил Корейский совет примирения и сотрудничества (КСПС), а также два депутата парламента - Но Ун Рэ и Хон Мун Пхё. Оба народных избранника отметили, что выставка стала своего рода символом улучшения межкорейских отношений и выражением надежды, что это сотрудничество продолжится и в дальнейшем, вплоть до момента объединения.

"Даже если задача очень сложная, ее все равно можно решить, а проблему преодолеть, если очень и постоянно стараться. Прошедший 2018 год это хорошо доказал с точки зрения межкорейских отношений. Мы надеемся, что и в 2019 году эта тенденция продолжится, когда мы сможем делать то, что еще совсем недавно многие считали невозможным", - отметил депутат Но.

Председатель Корейского совета примирения и сотрудничества Ким Хон Голь отметил, что в названии темы выставки весна означает новое начало, потепление, большие надежды, которые появились после затянувшейся "зимы" противостояния Юга и Севера. "Нам уже пора думать с прицелом на далекое будущее, идти более быстрыми шагами к достижению цели укрепления мира и процветания всей корейской нации", - сказал Ким.

Спикер Национального собрания (парламента) РК Мун Хи Сан отметил важность и большое значение этой выставки, подчеркнув, что наступивший 2019 год представляет "уникальную возможность в плане возможности достижения мира и процветания на Корейском полуострове".

На большинстве картин доминирует природная тематика - горы, море, леса, водопады Северной Кореи. Есть также полотна с изображениями людей, городские сюжеты. "Представленные картины были получены в начале 2000-х гг. в рамках обмена с северокорейской стороной. Это было сделано, чтобы лучше узнать друг друга и дать возможность хотя бы через картины увидеть, как живет другая часть Кореи. Тогда в общей сложности было получено около 100 картин Северной Кореи, примерно половину из них вы можете видеть в настоящий момент на нашей выставке", - пояснил "Российской газете" сотрудник Отдела по связям с общественностью ККПС. Выставка продлится до 18 января.