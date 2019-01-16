В России появился первый trade-in часов. Начала его компания Samsung, раньше такая услуга распространялась в основном на девайсы - планшеты, телефоны, ноутбуки. Пока trade-in часов действует в пилотном режиме - с 15 января до 3 февраля, передает РИА Новости.

Суть обмена в том, что покупатель приносит продавцу свои наручные часы - хоть электронные, хоть кварцевые, хоть механические, а взамен получает новые "умные" часы Galaxy Watch.

Единственное, наручные часы должны быть с классическим дизайном - в нем не должно быть игровых элементов, изображений ягод, фруктов, зверей и насекомых или "мультяшных" героев. Услуга доступна в ряде сетевых магазинов по стране.