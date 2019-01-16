Теперь купить новый гаджет в счет старого в России могут не только владельцы смартфонов. В нашей стране впервые запущена программа трейд-ин наручных часов. Сдав механические, кварцевые или электронные, можно со скидкой приобрести новые - "умные".

Часы - аксессуар, от которого люди не торопятся отказываться даже в эпоху смартфонов. Фото: REUTERS

Программу в пилотном режиме запустила Samsung Electronics. До 3 февраля в салонах компании и магазинах-партнерах программы на всей территории России можно приобрести часы Samsung Galaxy Watch со скидкой в 5 и 3 тысячи рублей (зависит от модели).

В трейд-ин принимаются традиционные наручные часы, имеющие классический дизайн. Что важно, независимо от их рабочего состояния и комплектации. Исключение - игрушечные и детские модели устройств, а также часы с игровыми элементами в дизайне.

Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе компании, схема трейд-ин уже стала достаточно популярной среди пользователей. Ею активно пользуются владельцы смартфонов - для них продажа новых устройств в счет старых стала доступна еще в марте 2018 года. Особенно востребованной программа стала после того, как у пользователей появилась возможность сдавать в трейд-ин "безнадежные" смартфоны с битым экраном и обменивать гаджеты онлайн без визита в магазин. "Сейчас треть всех устройств покупается со скидкой в обмен на бывшие в употреблении гаджеты", - уточнил глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

Сдать можно как механические, так и электронные часы. Причем независимо от рабочего состояния и комплектации

В целом популярность схемы трейд-ин в компании объясняют тем, что она позволяет потребителям не только получить доступ к технологическим новинкам (флагманским устройствам) на выгодных условиях, но и решить проблему утилизации старых устройств. До недавнего времени гаджеты, отработавшие свой срок или просто надоевшие владельцу, хранились дома или передавались "по наследству" родственникам, а теперь превратились в актив, с помощью которого можно купить новый девайс со скидкой.

Схема трейд-ин перекочевала в сектор электроники с рынка автомобилей и недвижимости. С недавних пор ее стали применять как производители, так и продавцы устройств. Программу обмена старых гаджетов на новые в России запускал "МегаФон" и "Билайн", китайские производители электронных устройств Huawei и Meizu.

Для производителей и продавцов устройств подобные программы - способ поднять продажи. Пользователи же получают возможность сэкономить на покупке нового гаджета.

Конкуренцию программам трейд-ин составляют потребительские займы (в основном, POS-кредиты, которые выдаются в магазине при покупке товара) и сервисы подписки на смартфоны. Это относильно новый способ покупки гаджетов. Пользователь берет устройство на определенный срок (как правило, 12 месяцев), но не оплачивает сразу всю его стоимость, а вносит небольшие суммы каждый месяц. Через год он может обменять устройство на новую модель, продолжая платить за сервис подписки. Если же новый девайс не нужен, подписка не продлевается и человек может выкупить гаджет, к которому уже успел привыкнуть.

В 2019 году, по прогнозам консалтинговой компании Gartner, рост рынка таких девайсов составит в среднем 26 процентов.

По оценке аналитической компании IDC, в перспективе трех лет в мире будет продаваться около 94,3 миллиона "умных часов" в год, что составит половину продаж всех носимых устройств.

Восходящий тренд, по мнению экспертов, обусловлен проникновением смартфонов, ростом популярности беспроводных устройств, а также преимуществами, которые получает пользователь от экосистемных решений - бесконтактной оплаты, синхронизации со смартфоном, удаленного управления.