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16.01.2019 09:44
Рубрика: В мире

В Сеуле призвали к многостороннему сотрудничеству с КНДР и Россией

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Несмотря на санкции Южной Корее необходимо активно развивать сотрудничество с КНДР, обратив при этом внимание на многосторонние проекты, которые подразумевают также участие России и Китая. Об этом заявили участники прошедшей в Сеуле конференции "Реальная ситуация в экономике Северной Кореи и условия для сотрудничества".

Комментируя ситуацию в экономике КНДР директор Института экономики Янбяньского университета (Китай) Ан Гук Сан отметил, что в последнее время Пхеньян делает активную ставку на развитие особых экономических зон, которые территориально можно разделить на "южную" (Кэсонский технопарк), "северную" (Расон), "западную" (Синыйчжу) и "восточную" (Туристическая зона Вонсан-Кымгансан).  Признав, что при работе в Северной Корее существует немало различных сложностей и проблем, он  призвал расширять экономическое сотрудничество с КНДР как с позиций Республики Корея (РК), так и в многостороннем формате с участием России и Китая. "Для этого необходимо общая воля всех расположенных с КНДР государств. А сами проекты имеют большой потенциал для развития", - подчеркнул эксперт.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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Схожий тезис озвучил и профессор Центра корейских исследований Нанькайского университета (Тяньцзинь, КНР) Ли Чхун Бок. "Мы должны изменить существующую модель взаимодействия с двусторонней КНДР-КНР, КНР-РК, РК-КНДР в трехстороннюю, где работают сразу три государства вместе - Южная, Северная Корея и Китай". Ли также указал на большие перспективы для Корейского полуострова государственной стратегии КНР "Один пояс - один путь". Он напомнил, что в Китае уже разработан план сопряжения китайской стратегии с РК и КНДР, где подразумевается строительство высокоскоростных железных и шоссейных дорог из Китая через Синыйчжу, Пхеньян, Сеул и до Пусана.

"Если повысить технический уровень и модернизировать оборудование северокорейских производств, то межкорейское промышленное и экономическое сотрудничество может предоставить новый путь и хороший шанс для развития экономики РК", - отметил старший научный сотрудник Института промышленности Республики Корея Ли Сок Ки. Он также отметил, что проведенные в КНДР за время правления Ким Чен Ына реформы позволили существенно снизить уровень существующих в Северной Корее структурных проблем, которые препятствуют сотрудничеству с Сеулом.

Руководитель Отдела объединения и международного сотрудничества государственного Института внешнеэкономической политики Кореи Чхве Чжан Хо отметил, что примерно с августа прошлого года Северная Корея стала очень сильно ощущать эффект от международных экономических санкций, введенных против КНДР. "Сейчас пока нет окончательной статистики, но по предварительным оценкам по итогам прошлого года внешнеторговый дефицит КНДР составил около 1,7 млрд. долл. Если прибавить дефицит 2017 года, то общая цифра за два года превысит три миллиарда. С учетом небольших размеров экономики КНДР это очень большой дефицит", - сказал Чхве, признав, что несмотря на это Северная Корея все равно продолжает поддерживать стабильность и не демонстрирует признаков серьезного кризиса.

Эксперт предложил не ждать улучшения американо-северокорейских отношений, а активизировать межкорейское сотрудничество на тех направлениях, которые не подпадают под санкции. Среди этих сфер были названы гуманитарные проекты, включая поставки в КНДР продуктов питания и текстиля.

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Чхве одновременно призвал продолжить работы по соединению железных дорог, а также сказал, что уже сейчас необходимо открыть прямое воздушное сообщение между Югом и Севером Кореи, а также начать использовать южнокорейскими гражданскими самолетами воздушное пространство КНДР, что позволит сократить расходы на некоторых направлениях.

Представлявший министерство объединения РК Син Хе Сон, который возглавляет в ведомстве Отдел межкорейского экономического сотрудничества, отметил, что разделяет все эти призывы по развитию сотрудничества с КНДР и окружающими странами, но их пока трудно реализовать в полном объеме. "К сожалению, нам приходится учитывать внешнюю ситуацию. А поэтому пока сотрудничество с Севером у нас очень ограниченное", - сказал он, указывая на действующие как международные, так и односторонние санкции в отношении Пхеньяна. Он отметил, что на развитие отношений с КНДР в ведомстве возлагают большие надежды, считая, что наступивший 2019 год может стать крайне важным и показательным в этом плане.
 

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