В сирийском Манбидже девять человек погибли от мощного взрыва

Не менее девяти человек погибли, более 20 граждан получили ранения в результате мощного взрыва в городе Манбидж на севере Сирии. Ранее сообщалось о шести жертвах теракта и 19 раненых, сообщает телеканал Al Jazeera.

По свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел во время проезда по центральной улице патруля американских военных.

Напомним, в конце декабря сирийская правительственная армия вошла в Манбидж, который находится в 85 километрах от Алеппо. Ранее эта местность находилась под контролем курдов. Однако международная коалиция во главе США отказалась признать этот факт.