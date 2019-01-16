В США из-за "шатдауна" без зарплаты остались авиадиспетчеры

В США суд отклонил требование американских авиадиспетчеров выплатить им заработанные деньги. В данном случае только Конгресс может удовлетворить ходатайство Национальной ассоциации, объединяющей тысячи сотрудников.

Из-за приостановки работы федерального правительства (так называемого "шатдауна") диспетчеры во вторник впервые не получили зарплату. Данное обстоятельство ставит под угрозу безопасность пассажиров.

Напомним, многие федеральные ведомства в США сидят без денег с 22 декабря, так как президент страны Дональд Трамп и демократы в американском Конгрессе не могут договориться по поводу бюджета на 2019 год.

Глава Белого дома и республиканцы требуют выделить 5,7 миллиарда долларов на сооружение стены на границе с Мексикой. Демократы выступают против этого.