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16.01.2019 22:24
Рубрика: В мире

В Тбилиси в многоэтажном доме взорвался газ: есть жертвы

Жертвами взрыва газа в многоэтажном жилом корпусе в столице Грузии стали три человека, еще семеро пострадали. Такие данные привел в среду вечером, 16 января, глава республиканского минздрава Давид Сергеенко.

"На данный момент в детской клинике Иашвили находятся шестеро детей. К счастью, их состояние не тяжелое", - приводит его слова РИА Новости.

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Министр добавил, что у еще одного пострадавшего, взрослого, "сравнительно тяжелое состояние".

Среди жертв ЧП несовершеннолетних граждан нет, уточнил начальник патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе.

Ранее стало известно, что причиной взрыва в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси стала утечка бытового газа. На место происшествия прибыли президент страны Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и власти города.

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