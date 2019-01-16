Вандалы разрисовали ограду храма УПЦ на Украине

В Сумской области Украины неизвестные вандалы разрисовали ограду Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ, передает ТАСС.

В приходе отмечают, что ограда "является частью памятника архитектуры, который охраняется законом".

"15 января 2019 года неизвестные лица осквернили красной краской ограду Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Сумы надписью провокационного характера", - подтвердили в соборе.

Напомним, что это далеко не первый случай нападения на храмы УПЦ и священнослужителей на Украине.