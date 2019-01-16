Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Минувшей ночью "Тампа" в гостях обыграла "Даллас" со счетом 2:0, российский голкипер отразил 35 бросков по своим воротам. Он оформил уже третий шат-аут в сезоне и 15-й в карьере.

Благодаря этому результату Андрей вышел на чистое второе место по количеству матчей на "ноль" в клубной истории. Впереди - только Бен Бишоп, который 17 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Кстати, в настоящее время Бишоп выступает именно за "Даллас", однако в игре с "Тампой" он участия не принимал, и "досталось" Антону Худобину - причем, одну из шайб он пропустил от соотечественника. Автором второго гола в составе гостей стал Михаил Сергачев.

Из других матчей игрового дня стоит отметить домашнюю победу "Коламбуса" над "Нью-Джерси" со счетом 4:1. У хозяев два очка набрал Артемий Панарин, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу.

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" на выезде разгромно проиграл "Нэшвиллу" 2:7. Лидер "столичных" Александр Овечкин и отметился голевым пасом, как и его одноклубник Евгений Кузнецов.