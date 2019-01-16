Видео: Сэмюэл Джексон назвал свои любимые роли

В связи с выходом фильма Найта Шьямалана "Стекло" актёр Сэмюел Л. Джексон в очередной раз оказался гостем вечерней программы Джимми Фэллона Tonight Show.

В разговоре с актёром ведущий снова поразился количеству работ Джексона в кино ("их около 120"), после чего попросил Сэма сыграть в игру и назвать пять самых любимых ролей в своей карьере.

И Джексон согласился. Одноглазый Ник Фьюри занял в его личном топе пятую строчку. На четвертую попали сразу три персонажа из фильмов Квентина Тарантино - Орделл из "Джеки Браун", Джулс из "Криминального чтива" и старик Стивен из "Джанго Освобожденного".

На третьей строчке - мастер-джедай Мейс Винду.

Второе место Джексон пропустил, чтобы сразу перейти к своему любимцу - частному детективу Митчу Хенесси из культового боевика Ренни Харлина 1996 года "Долгий поцелуй на ночь".

Джексон поделился известной историей о том, что его герой должен был погибнуть, но после тестовых просмотров продюсерам картины пришлось изменить финал и оставить его в живых.