Владимир Путин встретился с президентом Зимбабве

Во вторник Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, который впервые приехал в Москву с официальным визитом. В повестке были прежде всего вопросы экономического сотрудничества. По итогам переговоров в Кремле подписан ряд документов, включая лицензионное соглашение о добыче платины в Зимбабве.

Лидер южноафриканской страны приехал в Россию с двухдневным визитом. С погодой в России ему, можно сказать, повезло. В Москве было всего ноль градусов. Теплый прием гостю устроили и на церемонии в Кремле, куда лидер африканского государства пришел в шарфе в цветах национального флага.

"Зимбабве - важный партнер России в Африке", - отметил Путин. "Совсем недавно вы одержали убедительную победу на выборах, - продолжил российский лидер. - Народ вашей страны ожидает эффективной работы, это само собой разумеется. И мы готовы сделать всe, что зависит от нас, для того чтобы сотрудничество между нашими странами пошло на пользу нашим странам, нашим народам".

Эммерсон Мнангагва, в свою очередь, заявил, что в ходе переговоров рассчитывает обсудить конкретные вопросы сотрудничества стран в сфере экономики. Он напомнил, что Зимбабве "находится под гнетом санкций западных стран" и переживает непростое время. Мнангагва возглавил страну после отстранения от власти Роберта Мугабе, руководившего Зимбабве 37 лет. Это его первый официальный визит в Россию, но не первая встреча с Владимиром Путиным. Президенты встречались в июле на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР). И вот теперь - переговоры в Кремле.

Сами переговоры прошли в закрытом от прессы режиме. По их итогам подписан пакет из восьми документов. Половина из них касается крупного совместного перспективного проекта по освоению зимбабвийского платинового месторождения "Дарвендейл". В частности, подписано лицензионное соглашение о добыче полезных ископаемых в рамках этого проекта между министерством горнорудной промышленности Зимбабве и российско-зимбабвийской компанией "Грейт Дайк Инвестмент".

Также подписаны меморандум об участии Афрэксимбанка в проекте "Дарвендейл" посредством проектного финансирования на сумму до 192 миллионов долларов, меморандум в отношении долевого участия Африканской финансовой корпорации в проекте на сумму до 75 миллионов долларов. Отдельный документ предполагает обеспечение страхования политических рисков участия в проекте "Дарвендейл" группы ВТБ.

Речь идет о строительстве горно-обогатительного и металлургического комплекса с добычей до 10,5 млн тонн руды и производством 870 тыс. унций металлов платиновой группы в год. Соответствующее соглашение было подписано еще в 2014 году. К настоящему времени завершена первая фаза геологоразведки и комплексное исследование руды, сформирована промышленная основа с инфраструктурой.

По итогам переговоров подписано лицензионное соглашение о добыче платины в Зимбабве

Кроме того, в рамках визита компания "Уралхим" и правительство Зимбабве подписали меморандум о взаимопонимании в отношении поставок удобрений на рынке африканских стран. Добавим, что весной прошлого года страны договорились о создании в Зимбабве российской промышленной зоны и о модернизации агропромышленного комплекса этой страны. Тогда же был создан деловой совет Россия - Зимбабве.