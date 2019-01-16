Власти Китая порекомендовали сотрудникам крупных госкомпаний воздержаться от командировок в США и союзные им страны. Речь об англоговорящих государствах, входящих в альянс "Пяти глаз" (англ. Five Eyes), предусматривающий углубленное сотрудничество и обмен данными между разведками Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, такие рекомендации распространила Комиссия по надзору и управлению государственными активами КНР.

Тем специалистам, которым все же необходимо отправиться в эти края, китайские власти советуют быть особенно бдительными и предпринимать меры, чтобы закрыть содержимое своих гаджетов от вездесущих глаз разведывательного альянса. В поездках сотрудникам госкомпаний предписывается использовать только специально защищенные ноутбуки или USB-носители. Кроме того, перед отъездом специалисты должны согласовывать с руководством, какие файлы они могут записать на служебный ноутбук или другие гаджеты на время командировки. Рекомендации не имеют фиксированного срока действия.

Ранее Пекин на фоне обострения отношений с Оттавой посоветовал гражданам внимательно "оценивать риск поездок" в Канаду. Власти последней, в свою очередь, также предупредили сограждан о возросших угрозах пребывания в Поднебесной, посоветовав "проявлять осторожность". Американцы в последние годы агрессивно действуют против китайских компаний и их сотрудников, обвиняя Пекин в краже технологий из США. В конце 2018 года власти Канады по запросу Вашингтона арестовали финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, что спровоцировало дипломатическую перепалку между Оттавой и Пекином.