Во Львовской области отменили запрет на "русскоязычный культурный продукт"

Жителю Львовской области, издателю и журналисту Сергею Иванову-Малявину удалось опротестовать в местном административном суде прошлогоднее решение Львовского облсовета, который ввел мораторий на использование в публичном пространстве "русскоязычного культурного продукта в любых формах". Об этом он сам сообщил в соцсетях.

"Спасибо здравому смыслу в лице судьи З. Гавдыка", - написал Иванов-Малявин.

Как известно, этот мораторий был введен львовскими законодателями в целях "защиты украинского информационного пространства от гибридного влияния государства-агрессора". Это означало, что на территории всей области фактически запрещалось транслировать фильмы и музыку на русском языке, показывать русскоязычные спектакли и продавать русскоязычные книги. Вслед за Львовом подобный запрет ввели в Ивано-Франковской, Житомирской, Тернопольской и Волынской областях.